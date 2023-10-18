Edirne'de siyasiler İsrail'in hastane saldırısına tepki gösterdi

İYİ Parti Edirne Milletvekili Mehmet Akalın, İsrail'in Gazze'deki hastane saldırısını kınadı.

Akalın, yaptığı yazılı açıklamada, Gazze'de yaşanan insanlık dramının, tüm dünyanın gözleri önünde devam ettiğini belirtti.

İsrail güçlerinin, Gazze'deki bir hastaneyi hedef almasının kabul edilemez olduğunu vurgulayan Akalın, açıklamasında şunları kaydetti.

"Gazze Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı saldırıda en az 500 kişinin hayatını kaybetmesi, uluslararası arenada büyük tepkilere neden oldu. Gazze'de yaşananlar, artık insanlık suçu kategorisindedir. Bir hastaneyi hedef almak ve yüzlerce masum sivili katletmek, açık ve net bir soykırım eylemidir. Bu korkunç saldırıyı en ağır şekilde kınıyor ve dünya kamuoyunu, insanlığın ortak vicdanı adına harekete geçmeye davet ediyorum."

Akalın, uluslararası hukukun açık ihlali olarak gördüğü bu saldırının sorumlularının hesap vermesi gerektiğini belirtti.

- AK Parti Edirne İl Başkanı İba

AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba, İsrail'in Gazze'de yüzlerce kişinin ölümüne neden olduğu hastane saldırısına tepki gösterdi.

İba, yaptığı yazılı açıklamada, İsrail'in Gazze'ye yönelik gerçekleştirdiği saldırıları endişe ve üzüntüyle karşıladıklarını belirtti.

Saldırılarda masum sivillerin hedef alındığını aktaran İba, Sivil yerleşimlere, hastanelere, masum halka yapılan saldırılar ve savaş suçları, uluslararası hukukun açık bir ihlalidir. Bu eylemleri sert bir şekilde kınıyoruz ve İsrail'i derhal bu saldırılara son vermesi için uyarıyoruz." ifadelerini kullandı.

Filistin halkının yaşadığı zorlukları ve insan haklarının çiğnenmesinin kabul edilemez olduğunu vurgulayan İba, şunları kaydetti:

"İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları, masum insanların hayatlarını kaybetmesine, evsiz kalmasına ve çocuk cinayetlerine neden olmaktadır. Bu trajediye son vermek için tüm uluslararası toplumu, İsrail'e 'dur' demeye ve Gazze'deki bu vahşetin sonlandırılması için hareket etmeye çağırıyoruz. İsrail'in bu insafsızca saldırılarına karşı durmayı ve bebeklerin, masum halkın zarar görmesine neden olan bu insanlık suçunu lanetlemeyi sürdüreceğiz."