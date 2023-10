Edirne Valisi Yunus Sezer, Muhtarlar Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Vali Sezer, mesajında muhtarların mahalle ve köylerin en önemli temsilcileri olduğunu belirtti.

Muhtarların devlet ve vatandaş arasında köprü vazifesi gören demokrasinin vazgeçilmez unsurlarından olduğunu aktaran Sezer, şunları kaydetti:

Devletimizin vatandaşa dokunan en sıcak eli ve vatandaş nezdindeki ilk kapısı olan muhtarlarımız gerek vatandaşlarımızı gerekse devletimizi temsil gibi önemli bir sorumluluğu yerine getirmektedir. Altyapı çalışmalarından nüfus hizmetlerine, asayiş çalışmalarından eğitim hizmetlerine kadar hizmet yolunda vatandaşlara muhtarlarımızın üstlendikleri bu misyon önemini ilk günkü gibi korumaktadır. Mevcut her türlü sorunun çözümünde ve taleplerin karşılanmasında ter akıtan, vatandaşın derdiyle dertlenen, her türlü şer odaklarına karşı daima devletinin yanında yer alan muhtarlarımız yaptıkları bu fedakâr çalışmalarla her türlü takdiri hak etmektedir.

Köylerinde ve mahallelerinde yaşanan her türlü sorunun çözüme kavuşması için canla başla mücadele eden muhtarlarımıza teşekkür ediyorum. Tüm muhtarlarımızın 19 Ekim Muhtarlar Gününü yürekten kutluyor, görevlerinde başarılar diliyorum."

- İYİ Parti Edirne Milletvekili Akalın

İYİ Parti Edine Milletvekili Mehmet Akalın, Muhtarlar Günü nedeniyle mesaj yayımladı.

Akalın, mesajında muhtarların Türk kültürünün ve toplumsal hayatının önemli yapı taşlarından biri olduğunu belirtti.

Devletin her noktadaki kurumsal temsilciliği konumunda olan muhtarlık müessesesinin insan ve hizmet odaklı anlayışın icrasında demokrasi zincirinin ilk halkasını oluşturduğunu ifade eden Akalın, kendini yenileyen kurumların başında gelen muhtarlığın, en ücra yerleşim yerine bile çağdaş kamu yönetimi anlayışını taşıyarak hem sevinçte hem de hüzünde vatandaşların her zaman yanında ve hizmetinde olduğunu bildirdi.

Akalın, mesajında şunları kaydetti:

"Karşılaşa bilinecek her sorunun çözümünde ve taleplerin gerçekleşmesi noktasında açık kapı olan, vatandaşın derdiyle dertlenen, devlet-millet bütünleşmesinin tesisinde önemli bir role sahip olan muhtarlarımız, yaptıkları bu fedakâr ve cefakar çalışmalarla her türlü takdiri hak etmektedirler. Muhtarlarımızın devletimiz ve milletimiz arasındaki köprüyü güçlendirmek, daha önce olduğu gibi yetkilerinin arttırılması ülkemiz için çok faydalı olacaktır. Bu duygu ve düşüncelerle, ülkemizdeki bütün muhtarlarımızın 19 Ekim Muhtarlar Günü'nü kutluyor, çalışmalarında başarılar diliyorum."

- Edirne Belediye Başkanı Gürkan

Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, Muhtarlar Günü nedeniyle kutlama mesajı yayımladı.

Gürkan mesajında, Edirne'yi muhtarlarla birlikte çalışmaya devam ederek yöneteceklerini belirtti.

Demokrasinin gerçek temsilcisi tüm muhtarların gününü kutlayan Gürkan, mesajında şunları kaydetti:

"Demokrasi zincirinin ilk halkası olan muhtarlarımız aynı zamanda vatandaşların devlete ihtiyaç duyduğunda çaldıkları ilk kapıdır. Muhtarlık müessesesi, kültürümüzün ve toplumsal hayatımızın önemli yapı taşlarından biridir. Muhtarlar, gerçek demokrasinin temsilcidir. Muhtarlık müessesesi, kültürümüzün ve toplumsal hayatımızın en önemli yapı taşlarından biridir. Muhtarlarımız, bizlerin mahallelerdeki gören gözümüz, işiten kulağımız, vatandaşla belediye arasındaki köprümüzdür. Halkımızın tercihi ve seçimle işbaşına gelmiş muhtarlarımız, son derece önemli bir görevi üstlenmektedirler. Hizmetlerimizin ulaşmasında her zaman en ön saflarda olan muhtarlarımızla, birlikte mahallelerimize en isabetli, en gerekli hizmet ve yatırımları ulaştırma imkânı buluyor, bu kentin geleceği için hep birlikte çalışıyoruz."

- AK Parti İl Başkanı İba muhtarlarla bir araya geldi

AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba, Muhtarlar Günü dolayısıyla muhtarlarla bir araya geldi.

İl Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, İba, Polis Bahçesi'nde düzenlenen toplantıda muhtarların Edirne'nin refahı ve gelişimi için önemli rol oynadığını belirtti.

Muhtarlarla birlikte el ele vererek gönül birliği içerisinde çalışacaklarını aktaran İba, Edirne'yi güzel yerlere taşıyacaklarını ifade etti.

Muhtarların vatandaş ve devlet arasında köprü görevi üstlendiğini belirten İba, şunları kaydetti:

"Bizim yoldaşlarımız, bizim omuzdaşlarımız, can yoldaşlarımızsınız. Hizmetin yerelde başladığını ve sizlerin sorumluluğunun ne kadar büyük olduğunu 4 senelik görevim boyunca çok daha yakından gördüm ve hissettim. Gerçekten de devletle vatandaş arasında bağ olmak, köprü olmak bu kutsal görevi üstlenmek çok büyük onur ve şeref. Hem bulunduğumuz köye, mahalleye hizmet etmek çok büyük bir onur.

Hizmetin yerelde başladığını bilerek her zaman sizlere destek vermek için çok gayret ettik. Köy köy, mahalle mahalle defalarca gezdik, sizleri dinledik. İmkanlar dahilinde elimizden gelen tüm desteği vermeye çalıştık. Bugüne kadar ne yaptıysak bundan sonra daha fazla yaparak sizlere destek olmaya gayret edeceğiz."

- Saadet Partisi İl Başkanı Tekin

Saadet Partisi Edirne İl Başkanı Sinan Tekin, Muhtarlar Günü nedeniyle mesaj yayımladı.

Tekin, mesajında, köklü geçmişiyle demokrasinin ilk adımı, vatandaşların çaldığı ilk kapı olan muhtarların yerel yönetimlerin vazgeçilmez bir parçası olduğunu vurguladı.

Seçilerek göreve gelen muhtarların, bir yandan mahalle ve köy sakinlerinin devlet kurumlarıyla ilişkilerinde aracı bir rol oynarken, diğer yandan da çağdaş kamu yönetimi anlayışının en temel ihtiyaçlarından biri olan katılımcılığın sağlanmasında önemli bir görevi yerine getirdiğini aktaran Tekin, "Devletimiz ve milletimiz arasında köprü görevi üstlenerek mahalle ve köylerimizde millet iradesinin mihenk taşı olan, yerel yönetimlerin banisi Muhtarlarımızın 19 Ekim Muhtarlar Günü'nü kutluyor, çalışmalarında başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.