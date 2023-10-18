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        Yunanistan'a kaçarken yakalanan 2 FETÖ şüphelisi tutuklandı

        Edirne'de Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalanan FETÖ şüphelileri tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.10.2023 - 16:51 Güncelleme: 18.10.2023 - 16:51
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        Yunanistan'a kaçarken yakalanan 2 FETÖ şüphelisi tutuklandı
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        Edirne'de Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalanan FETÖ şüphelileri tutuklandı.

        Dün güvenlik güçlerince İpsala ilçesi yakınlarında 1. derece askeri yasak bölgede yapılan kontrollerde yurt dışına kaçmak isterken gözaltına alınan Y.S. ve A.B'nin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

        Edirne Adliyesine getirilen terör örgütü şüphelileri, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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