Yeşilay gönüllüleri bağımlılıkla mücadelede sportif faaliyetlerin önemini anlattı.

Yeşilay Edirne Şubesi'nden yapılan açıklamaya göre, Yeşilay 4. Bölge Koordinatörü Sebahattin Bilgiç, Gençlik Merkezinde düzenlenen toplantıda yaptıkları sportif etkinlikler hakkında bilgi verdi.

Tütün, alkol, madde, teknoloji ve kumar bağımlılığı ile mücadelede farkındalık ve bilinçlendirme eğitimleri verdiklerini belirten Bilgiç, Yeşilay Danışmanlık Merkezi'nin çalışmalarını sürdürdüğünü kaydetti.

Toplantıda Yeşilay gönüllüleri de yaptıkları faaliyetler hakkında bilgi verdi.

- Keşan'da sıfır atık çalışmaları

Keşan Belediyesi ekipleri sıfır atık çalışmaları kapsamında geri dönüştürülebilir atık ve ambalajları toplamayı sürdürüyor.

Belediyeden yapılan açıklamada, 153 Çözüm Masası telefon hattını arayan vatandaşların taleplerine kısa sürede cevap verildiği belirtildi.

Okullar, konutlar ve iş yerlerinden ambalaj atıkları, kağıt, karton, defter, metal atıklar, plastik atıklar, elektronik atıklar, atık piller, kızartmalık atık yağlar gibi her türlü geri dönüştürülebilir atık malzemelerin belediye ekiplerince toplandığı aktarılan açıklamada, "Arayan hemşerilerimizin taleplerine cevap veriyor, dönüştürülebilir atıkları teslim alarak, ekonomiye kazandırılmasına katkıda bulunuyoruz. Sıfır atık bilinciyle daha temiz bir çevre için mücadelemizi sürdürüyoruz." ifadeleri kullanıldı.