Trakya Üniversitesinin uluslararası öğrencileri uyum ve tanışma toplantısında buluştu

Trakya Üniversitesinde öğrenim gören uluslararası öğrencilere yönelik uyum ve tanışma toplantısı düzenlendi.

Edirne Valisi Yunus Sezer, Balkan Kongre Merkezi'nde düzenlenen programda yaptığı konuşmada, Türkiye'nin göz bebeği olan Trakya Üniversitesinin özellikle Balkanlar'da yürüttüğü faaliyetlerin gurur verici olduğunu söyledi.

Üniversite eğitimi verirken öğrencilerin gönüllerine de dokunduklarını belirten Sezer, "Sevginin, muhabbetin dünyada kalıcı olan duygular olduğunu, dünyanın herkese yeteceğini, kavga etmemenin, savaşmamanın gerektiğini de anlatmaya çalışıyoruz." dedi.

Sezer, her şeyden önce gönüllere muhabbet ve sevgi tohumları ekmek gerektiğin,i nefretin büyüteceği ağaçların vereceği meyvelerin kimseye faydası olmadığını ifade etti.

İsrail'in Gazze'deki hastane saldırısı sonucu ölenlere rahmet dileyen Sezer, bölgedeki huzur ve sükunun biran önce sağlanmasını istediğini ifade etti.

Rektör Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu da Trakya Üniversitesinin bölgenin en köklü en eski eğitim kurumu olduğunu belirtti.

Üniversitenin, 4 bin 675'i uluslararası olmak üzere 42 bin öğrencisi ile gurur kaynağı olduğunu ifade eden Tabakoğlu, "80 ülkeden ve Türkiye'nin 81 ilinden öğrencinin bulunduğu üniversiteyi bir aşure kazanı gibi düşünüyorum. Farklı renkler, farklı isimler bu aşure kazanında hep beraber kaynayacağız ve dünyanın en güzel tatlısı olacağız inşallah. Edirne uluslararası öğrenci için her zaman bir cazibe merkezi olmuştur. Bütün anketler de bunu söyler." diye konuştu.

- "Vahşetin hesabı bir gün verilecek"

Dışişleri Bakanlığı Edirne Temsilcisi Büyükelçi Murat Ahmet Yörük de İsrail'in Gazze'de yaşlı, kadın, bebek, çocuk ayrımı gözetmeksizin masum sivilleri bombalarla acımasızca katlettiğini belirtti.

Türkiye Cumhuriyeti devleti olarak bu insanlık dışı davranışları, aklın, vicdanın ve insani değerler arasındaki dengenin yok edildiği bu durumu şiddetle kınadıklarını belirten Yörük, "Ümit ediyoruz bu eylemlerin gerçekleştirilmesi için talimat verenler ve uygulayanlar uluslararası hukuk çerçevesinde bütün bu yapılan vahşetin hesabını bir gün verirler." dedi.

Yörük, uluslararası öğrencileri Türkiye'yi ve en güzide şehirlerinden olan Edirne'yi seçtikleri için tebrik etti.

Türkiye'yi seçmenin son derece doğru bir karar olduğunu belirten Yörük, "Zira Türkiye son 10 yılda hem ekonomik anlamda, hem siyasi anlamda hem de kültürel anlamda eğitim imkanlarıyla yıldızı sadece kendi bölgesinde değil dünyanın dört bir coğrafyasında parlayan bir ülke, yükselen bir değer." diye konuştu.

Dış İlişkiler Merkez Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Rifat Gürgendereli de önceki yıl 780 olan yeni öğrenci kayıt sayısının bu yıl yüzde 33'lük artışla 1157 olarak gerçekleştiğini ifade etti.

Üniversitede öğrenimlerini sürdüren Batı Trakyalı Neslihan Mümin, Bulgaristan'ın Şumnu şehrinden Serkan Fahridin Hayredin ve Fas'ın Rabat kentinden Zineb Zerhuni de yeni öğrencilerle tecrübelerini paylaştı.

Uluslararası öğrencilerden oluşan grubun konser verdiği program, kurumların yaptığı sunumlarla sona erdi.

Programa İl Göç İdaresi Müdürü Musa Aşılıoğlu, Milli Eğitim Müdürü Önder Arpacı, Kültür ve Turizm Müdürü Kemal Soytürk, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı Edirne Ofisi Koordinatörü Fatih Ot ile akademisyenler ve öğrenciler katıldı.