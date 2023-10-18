Trakya'da İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları protesto edildi Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da, çeşitli sivil toplum kuruluşları ve siyasi parti temsilcileri İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etti.

Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da, çeşitli sivil toplum kuruluşları ve siyasi parti temsilcileri İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etti.

Edirne'de Eski Cami'de akşam namazını kılan vatandaşlar, Selimiye Meydanı'nda toplanıp Filistinliler için dua etti.

Türk bayrağı ve Filistin bayrağı taşıyan grup İsrail ve ABD karşıtı slogan attı.

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Edirne İl Temsilcisi Recep Peçe, burada yaptığı konuşmada, İsrail'in saldırılarında yüzlerce Filistinlinin yaşamını yitirdiğini söyledi.

İsrail'in insan hakları ve uluslararası hukuka aykırı davrandığını belirten Peçe, "Bu saldırıların hiçbir izahı ve açıklaması bulunmamaktadır. Uluslararası toplumun görmek, duymak ve bilmek istemediği vahşetlere her geçen gün yenisini ekleyen İsrail vicdansızlığını pekiştirmektedir." dedi.

Filistin'in yalnız olmadığını belirten Peçe, Müslümanlara birlik ve beraberlik çağrısında bulundu.

Bu arada Türkiye İşçi Partisi üyesi bir grup da Saraçlar Caddesi'nde İsrail'in saldırılarını protesto etti.

- İl başkanları ortak bildiriyle İsrail'i kınadı

Edirne'de siyasi partiler ortak bildiri yayınlayarak İsrail'i, Filistin'e saldırılarından dolayı kınadı.

AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba, CHP Edirne İl Başkanı Samet Kahraman, İYİ Parti Edirne İl Başkanı Alpay Alpagut Engin ve Saadet Partisi Edirne İl Başkanı Sinan Tekin tarafından yayınlanan bildiride, Gazze'de Al Ahli ve Al Mamedani hastanelerinin hedef alınması sonucunda yüzlerce Filistinlinin ölmesi ve yaralanmasından dolayı derin üzüntü duyulduğu belirtildi.

İçerisinde kadınların, çocukların ve masum sivillerin olduğu bir hastaneyi bombalamanın tüm insanlığa karşı işlenmiş bir suç olduğu vurgulanan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"İnsanlık suçu olan bu saldırıları en şiddetli biçimde kınıyoruz. Saldırılarda hayatlarını kaybeden Filistinli kardeşlerimize rahmet, yaralılara acil şifalar diliyoruz. İsrail'in Gazze halkına karşı, uluslararası hukuka aykırı saldırılarını arttırarak sürdürmesini esefle karşılıyoruz. Bu vahşetin durdurulması için tüm insanlığı, devlet ve hükümet başkanlarını, uluslararası kuruluşları tutum ve inisiyatif almaya davet ediyoruz. Filistinlilerin uğradığı bu soykırıma son vermek için tüm dünyayı ayağa kaldırmak hepimizin insanlık görevidir."

Kırklareli ve Tekirdağ'da da vatandaşlar akşam namazının ardından Filistinliler için dua etti.