Edirne Valisi Sezer mahalle ziyaretlerini sürdürüyor Edirne Valisi Yunus Sezer, Yıldırım Hacı Sarraf Mahallesi'ni ziyaret etti.

Edirne Valisi Yunus Sezer, Yıldırım Hacı Sarraf Mahallesi'ni ziyaret etti.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Sezer, ziyaretleri kapsamında vatandaşlarla bir araya geldi.

Mahalledeki sakinlerinin sorun ve taleplerini dinleyen Sezer, problemlerin çözümü için beraberindeki kurum müdürlerine talimat verdi.

Sezer, İbrahim Acar Spor Tesisleri'nde antrenman yapan sporcularla da görüştü.

Çocukların spor yapmalarını son derece önemsediklerini belirten Vali Sezer, bu konuda her türlü desteğin verileceğini ifade etti.

Sezer, sağlık sorunu yaşayan mahalle muhtarı Metin Adrian'ı da evinde ziyaret ederek Muhtarlar Günü'nü kutladı.