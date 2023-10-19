Edirne Milli Eğitim Müdürü Önder Arpacı, İsmail Güner Ortaokulu'nu ziyaret etti.

Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, okulda incelemede bulunan Arpacı, idarecilerden yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Öğretmelerle bir araya gelen Arpacı, değerlendirmelerde bulundu.

Arpacı, sınıfları da gezerek öğrencilerle sohbet etti.

- Rektör Tabakoğlu'na ziyaret

Kosova Demokratik Türk Partisi Prizren Şubesi Başkanı ve Prizren Belediyesi Meclis Başkan Vekili Levent Buş, Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu'nu ziyaret etti.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, ziyarette ortaklaşa düzenlenebilecek etkinlik ve faaliyetler hakkında fikir alışverişinde bulunuldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Rektör Tabakoğlu, Kosova'da eğitim ve sağlık alanında önemli çalışmalar yaptıklarını belirtti.

Ortak çalışmaların süreceğini aktaran Tabakoğlu, Trakya Üniversitesi olarak en fazla Kosovalı öğrenciye eğitim veren yükseköğretim kurumuyuz. Bu anlamda Kosova ile güçlü bağlarımız var. Bugün olduğu gibi gelecekte de Kosova'daki kurumlarla iş birliği içerisinde olmaya ve ilişkilerimizi yakın tutmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.