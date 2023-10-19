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        Edirne'de jandarma ekipleri Dünya Kadın Çiftçiler Günü'nü kutladı

        Edirneİl Jandarma Komutanlığı ekipleri çiftçi kadınların Dünya Kadın Çiftçiler gününü kutladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.10.2023 - 09:57 Güncelleme: 19.10.2023 - 10:35
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        Edirne'de jandarma ekipleri Dünya Kadın Çiftçiler Günü'nü kutladı
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        Edirneİl Jandarma Komutanlığı ekipleri çiftçi kadınların Dünya Kadın Çiftçiler gününü kutladı.

        Jandarmadan yapılan açıklamaya göre, ekipler aile içi ve kadına karşı şiddetle mücadele kapsamında, bilgilendirme ve KADES uygulamasının tanıtımı çalışmalarına devam ediyor.

        Bu kapsamda, Edirne Jandarma Komutanlığı Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısım Amirliği tarafından Büyükdöllük ve Korucu köyleri ziyaret edildi, çiftçi kadınların Dünya Kadın Çiftçiler günü kutlandı.

        Tarlalarının başında toprakla uğraşan kadınlara karanfil hediye edildi.

        Aile içi şiddetin önlenmesine kapsamında KADES Uygulamasının amaçları ve kullanımı doğrultusunda eğitim verildi.

        Vatandaşların huzur ve güven içinde yaşaması için eğitim ve bilgilendirme faaliyetlerinin devam edeceği öğrenildi.

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