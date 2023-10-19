Edirne'de Muhtarlar Günü etkinlikleri çelenk töreniyle başladı

Edirne'de Muhtarlar Günü nedeniyle tören düzenlendi.

Atatürk Anıtı'nda düzenlenen tören saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Edirne Köy ve mahalle Muhtarları Federasyonu Başkanı Sedat Tosun ve Edirne Muhtarlar Derneği Başkanı İrfan Tasmalı anıta çelenk sundu.

Tosun, burada yaptığı konuşmada, İslam aleminin acı bir gün yaşadığını İsrail tarafından Gazze'de yapılan saldırıyı tüm muhtarlar adına kınadığını dile getirdi.

Edirne Muhtarlar Derneği Başkanı ve Şükrüpaşa Mahalle Muhtarı İrfan Tasmalı, buruk bir muhtarlar günü geçirdiklerini söyledi.

Muhtarların devletin en küçük kurumu olduğunu aktaran Tasmalı, muhtarların vatandaşların sorunlarıyla ilgilenen hizmet erleri olduğunu belirtti.

- Jandarma ekipleri Muhtarlar Günü'nü kutladı

Edirne'de jandarma ekipleri Muhtarlar Günü'nü kutladı.

Edirne Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, jandarma ekipleri Muhtarlar Derneği ve Demirhanlı köy muhtarlıklarını ziyaret etti.

Jandarma ekipleri muhtarların gününü kutlayarak görevlerinde başarılar diledi.