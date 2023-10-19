Edirne'de 66 düzensiz göçmen yakalandı
Edirne'de sınırı yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 66 düzensiz göçmen yakalandı.
Giriş: 19.10.2023 - 13:40 Güncelleme: 19.10.2023 - 13:40
Edirne'de sınırı yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 66 düzensiz göçmen yakalandı.
Güvenlik güçlerinin, sınırı geçmeye çalışan düzensiz göçmen gruplarına yönelik çalışmasında Suriye, Fas, Filistin ve Mısır uyruklu 66 düzensiz göçmen tespit edildi.
Yunanistan sınırında yakalanan düzensiz göçmenler, işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.