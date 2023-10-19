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        Edirne'de "Her Yönüyle Deprem Sempozyumu" başladı

        Edirne'de, Trakya Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenen "Her Yönüyle Deprem Sempozyumu" başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.10.2023 - 14:14 Güncelleme: 19.10.2023 - 14:28
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        Edirne'de "Her Yönüyle Deprem Sempozyumu" başladı
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        Edirne'de, Trakya Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenen "Her Yönüyle Deprem Sempozyumu" başladı.

        Trakya Üniversitesi Doğal Afet Yönetimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Mehmet Ali Kaya, Balkan Kongre Merkezi'ndeki sempozyumun açılışında, depremin, sadece yer bilimcileri değil toplumun tüm kesimlerini ilgilendiren bir konu olduğunu söyledi.

        Sempozyumda depremin her yönüyle ele alınacağını belirten Kaya, "Arama kurtarmadan ilk yardıma, lojistikten hukuka, yapı denetimden risk yönetimine kadar sempozyumda farklı konuları ele alacağız." dedi.

        Kahramanmaraş merkezli depremlerin tüm Türkiye'yi acıya boğduğunu ifade eden Kaya, deprem öncesi ve sonrasında alınacak pek çok önlem olduğunu vurguladı.

        Kaya, Türkiye'nin bir deprem ülkesi olduğuna işaret ederek, şöyle konuştu:

        "Türkiye'de 1923-2016 yıllarındaki afetleri inceleyen bir araştırma var. Bu süreçte meydana gelen afetlerde yaşanan can kayıplarının yüzde 93'ü deprem kökenli. Böyle olunca herkesin depremle ilgili konuların bir ucundan tutarak kaldırması gerekli. Depremde ayakta kalabilen mühendislik yapıları inşa etmemiz gerekli. Sadece konutlar değil barajlar, yollar, kamu kurumları ve tüm yapıları güvenli inşa etmemiz gerekli. Bu kapsamda biz de üniversite olarak özellikle Saros Körfezi'ne yakın ilçelerimiz Keşan ve Enez ile ilgili projeler yapmaya çalışıyoruz."

        Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu ise depremin multidisipliner bir konu olduğunu söyledi.

        Sempozyumun deprem farkındalığı açısından önem arz ettiğini belirten Tabakoğlu, "Beklenen bir Marmara Depremi var. Bundan önce tüm bilimsel hazırlıklar yapılmalı. Bu sempozyumda da depremle ilgili tüm konular ele alınacak." dedi.

        Açılış programına, Vali Yardımcısı Ercan Çiçek, AFAD Risk Belirleme ve Önlem Dairesi Başkanı Gökhan Yılmaz, Batı Trakya Türklerinin merhum lideri Dr. Sadık Ahmet'in eşi ve Dostluk Eşitlik Barış Partisi Onursal Başkanı Işık Ahmet, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

        Sempozyum yarın sona erecek.

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