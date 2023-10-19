Trakya Üniversitesinin ev sahipliğinde "Her Yönüyle Deprem" sempozyumu yapıldı Yer bilimci emekli akademisyen Prof. Dr. Yücel Yılmaz, Kuzey Anadolu Fay Hattı'ndan boşalan kuvvetin Marmara Denizi'nin açıklarında biriktiğini, bunun İstanbul ve çevresinde depreme neden olacağını söyledi.

Yer bilimci emekli akademisyen Prof. Dr. Yücel Yılmaz, Kuzey Anadolu Fay Hattı'ndan boşalan kuvvetin Marmara Denizi'nin açıklarında biriktiğini, bunun İstanbul ve çevresinde depreme neden olacağını söyledi.

Prof. Dr. Yılmaz, Trakya Üniversitesinin ev sahipliğinde Balkan Kongre Merkezi'nde düzenlenen "Her Yönüyle Deprem" sempozyumunda "Anadolu'da depremler neden oluyor? Edirne'de deprem olur mu?" başlıklı sunum yaptı.

Türkiye'nin deprem kuşağında yer alan bir ülke olduğunu vurgulayan Yılmaz, "Yeryüzü üzerinde depremler belirli kuşaklar boyunca yoğunlaşmış. Bizim ülkemiz de Alp-Himalaya kuşağında son derece etkin depremlerin olduğu bir yerde." dedi.

Yılmaz, Kuzey Anadolu Fay Hattı'nın dünyanın en büyük faylarından biri olduğuna ve Türkiye'de depremler ürettiğine dikkati çekti.

En çok merak edilen konulardan birinin "İstanbul ve çevresinde beklenen deprem" oluğunu dile getiren Yılmaz, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Fayın geçtiği düzlemin vadilerde yırtık oluşturduğunu görebilirsiniz. Kollarından birisi İzmit Körfezi'ne, diğeri de Gemlik Körfezi'ne gidiyor. İkisi de Marmara Denizi'nin suları altına gidiyor. Marmara Denizi'nin altına giden fay beklendiği gibi bir İstanbul depremi oluşturacak mı? En çok merak edilen soru bu. 1939'da Erzincan'da deprem oldu, orada enerji boşaldı. Kuvvet o fay boyunca göç etmeye başladı. Bir süre sonra ilerisi kırıldı. Ondan sonra göç ede ede en son Adapazarı çevresindeki iki büyük depremle Marmara'nın önüne kadar geldi."

Yılmaz, İstanbul çevresindeki sismik oluşumlara bakıldığında geçmişte bölgede büyük depremlerin görüldüğüne işaret ederek sözlerini şöyle sürdürdü:

"Tarihsel depremler diyor ki 'Bakın ben burada çok büyük iki deprem zaten yaptım'. Bir tanesi 1530'larda padişahı Edirne'ye göç ettiren büyük deprem. Diğeri de 1760'lardaki deprem, ikisi de çok büyük. Dolayısıyla 200 yılda bir 7'nin üstünde, 100 yılda bir 6'nın üstünde. İstanbul arşivinden o depremler neler yapmış, nokta bazında biliyoruz. Kuzey Anadolu Fay Hattı'ndan boşalan kuvvet Marmara Denizi'nin açıklarında birikiyor. İstanbul çevresini etkileyecek çok büyük bir deprem olacak, İstanbul'u buna hazırlamak lazım."

Yılmaz, Doğu Anadolu Fay Hattı'nda da kuzey ve güney yönlü sıkışmalardan kaynaklı kırılmalar ve çok sayıda deprem yaşandığını anlattı.

Türkiye'nin güneyinde deprem beklediğini aktaran Yılmaz, Edirne ve çevresinde ise riskin düşük olduğunu ancak çevresindeki depremlerin kenti etkileyebileceğini ifade etti.