Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Edirne Haberleri

        Edirne 14. Cumhuriyet Kupası Bisiklet Yol Yarışı'na doğru

        Edirne'de düzenlenecek 14. Cumhuriyet Kupası Bisiklet Yol Yarışı'na Edirne Fotoğraf Sanatı Derneği (EFOD) destek verecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.10.2023 - 15:07 Güncelleme: 19.10.2023 - 15:16
        ABONE OL
        ABONE OL
        Edirne 14. Cumhuriyet Kupası Bisiklet Yol Yarışı'na doğru
        ABONE OL
        ABONE OL

        Edirne'de düzenlenecek 14. Cumhuriyet Kupası Bisiklet Yol Yarışı'na Edirne Fotoğraf Sanatı Derneği (EFOD) destek verecek.

        Edirne Bisiklet Derneği Başkanı Mustafa Kurt, Selimiye Meydanı'ndaki basın açıklamasında Cumhuriyet'in 100'üncü yılı kutlamaları kapsamında Cumhuriyet Kupası Bisiklet Yol Yarışları'nın 14'üncüsünün düzenleneceğini söyledi.

        Yarışmaya Türkiye'nin çeşitli kentlerinden katılımcıların yanı sıra İran ve Bulgaristan'dan gelecek sporcularla gerçekleştireceklerini belirten Kurt, "70 kilometreden oluşan bir parkurumuz söz konusu olacak. Federasyon onaylı 5 hakemimiz görev alacak. Tüm halkımızı yarışa davet ediyorum." dedi.

        Kurt, yarışlarda EFOD'un derneklerine fotoğraflama desteği vereceğini duyurdu.

        EFOD Başkanı Serdar İyiiz de dernek üyelerince yarışmayı çeşitli noktalardan fotoğraflayacaklarını ifade etti.

        Fotoğrafların herkese açık erişimde olacağını vurgulayan İyiiz, "Amacımız bu yarışmaya katkıda bulunarak destek vermek. Daha çok kamu oyuna duyurulmasını sağlamak." diye konuştu.

        Türkiye Bisiklet Federasyonu Edirne Temsilcisi Utku Zorlutuna ise yarışın, Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu'nun ardından en uzun soluklu sürdürülen yarış olduğunu anımsatarak şuana kadar yarışa 300 sporcunun ön kayıt yaptırdığını belirtti.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Yasak aşk şüphesi vahşetle bitti! O anlar kamerada!
        Yasak aşk şüphesi vahşetle bitti! O anlar kamerada!
        Yabancı 3 haftada 349 milyon dolarlık hisse sattı
        Yabancı 3 haftada 349 milyon dolarlık hisse sattı
        İsrail Lübnan sınırında Hizbullah'a ait hedefleri vurdu
        İsrail Lübnan sınırında Hizbullah'a ait hedefleri vurdu
        Okan Buruk'un derbi 11'i netleşiyor!
        Okan Buruk'un derbi 11'i netleşiyor!
        İki ayda 253 milyar liralık düşüş
        İki ayda 253 milyar liralık düşüş
        NATO toplantısında itidal çağrısı
        NATO toplantısında itidal çağrısı
        Yapay zeka fabrikaları kuracak
        Yapay zeka fabrikaları kuracak
        İsrailli komutandan "Başarısız olduk" itirafı
        İsrailli komutandan "Başarısız olduk" itirafı
        "Sıfırdan başlamak..."
        "Sıfırdan başlamak..."
        Gram altında yeni rekor
        Gram altında yeni rekor
        DNA analiziyle yapıldı... İşte Selçuklu sultanları!
        DNA analiziyle yapıldı... İşte Selçuklu sultanları!
        Özel halk otobüsü öğrenciyi almadı!
        Özel halk otobüsü öğrenciyi almadı!
        'Rocky'nin kayınçosu hayatını kaybetti
        'Rocky'nin kayınçosu hayatını kaybetti
        Netanyahu: Gazze Savaşı uzun olacak
        Netanyahu: Gazze Savaşı uzun olacak
        "G.Saray yarım saatte sonuca gitmek ister"
        "G.Saray yarım saatte sonuca gitmek ister"
        Rezidanstaki işkence davasında cezalar açıklandı!
        Rezidanstaki işkence davasında cezalar açıklandı!
        Bebeğini gömen anne hakkında yeni gelişme!
        Bebeğini gömen anne hakkında yeni gelişme!
        "Hamile değilim"
        "Hamile değilim"
        İstanbul'da otel işletmecisi ve arkadaşına kanlı pusu!
        İstanbul'da otel işletmecisi ve arkadaşına kanlı pusu!
        "Onları kandırdığımı düşündüler"
        "Onları kandırdığımı düşündüler"

        Benzer Haberler

        Trakya Üniversitesinin ev sahipliğinde "Her Yönüyle Deprem" sempozyumu yapı...
        Trakya Üniversitesinin ev sahipliğinde "Her Yönüyle Deprem" sempozyumu yapı...
        Edirne'de "Her Yönüyle Deprem Sempozyumu" başladı
        Edirne'de "Her Yönüyle Deprem Sempozyumu" başladı
        Edirne'de 66 düzensiz göçmen yakalandı
        Edirne'de 66 düzensiz göçmen yakalandı
        Yunanistan'a kaçarken yakalanan 2 FETÖ şüphelisi tutuklandı
        Yunanistan'a kaçarken yakalanan 2 FETÖ şüphelisi tutuklandı
        Trakya'da kuraklık ayçiçeğinde büyük verim kaybına neden oldu
        Trakya'da kuraklık ayçiçeğinde büyük verim kaybına neden oldu
        Edirne'de Muhtarlar Günü etkinlikleri çelenk töreniyle başladı
        Edirne'de Muhtarlar Günü etkinlikleri çelenk töreniyle başladı