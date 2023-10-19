Edirne 14. Cumhuriyet Kupası Bisiklet Yol Yarışı'na doğru

Edirne'de düzenlenecek 14. Cumhuriyet Kupası Bisiklet Yol Yarışı'na Edirne Fotoğraf Sanatı Derneği (EFOD) destek verecek.

Edirne Bisiklet Derneği Başkanı Mustafa Kurt, Selimiye Meydanı'ndaki basın açıklamasında Cumhuriyet'in 100'üncü yılı kutlamaları kapsamında Cumhuriyet Kupası Bisiklet Yol Yarışları'nın 14'üncüsünün düzenleneceğini söyledi.

Yarışmaya Türkiye'nin çeşitli kentlerinden katılımcıların yanı sıra İran ve Bulgaristan'dan gelecek sporcularla gerçekleştireceklerini belirten Kurt, "70 kilometreden oluşan bir parkurumuz söz konusu olacak. Federasyon onaylı 5 hakemimiz görev alacak. Tüm halkımızı yarışa davet ediyorum." dedi.

Kurt, yarışlarda EFOD'un derneklerine fotoğraflama desteği vereceğini duyurdu.

EFOD Başkanı Serdar İyiiz de dernek üyelerince yarışmayı çeşitli noktalardan fotoğraflayacaklarını ifade etti.

Fotoğrafların herkese açık erişimde olacağını vurgulayan İyiiz, "Amacımız bu yarışmaya katkıda bulunarak destek vermek. Daha çok kamu oyuna duyurulmasını sağlamak." diye konuştu.

Türkiye Bisiklet Federasyonu Edirne Temsilcisi Utku Zorlutuna ise yarışın, Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu'nun ardından en uzun soluklu sürdürülen yarış olduğunu anımsatarak şuana kadar yarışa 300 sporcunun ön kayıt yaptırdığını belirtti.