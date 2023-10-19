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        Edirne'den kısa kısa

        Edirne Belediyesi, Enerji Yoksulluğuyla Mücadelede Kanıta Dayalı Kentsel Politikalar İle Sağlık, Refah ve Eşitliğin İyileştirilmesi (WELLBASED) Projesi kapsamında 39 eve yüzde yüz yerli ısınma sistemi kurdu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.10.2023 - 15:50 Güncelleme: 19.10.2023 - 16:20
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        Edirne'den kısa kısa
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        Edirne Belediyesi, Enerji Yoksulluğuyla Mücadelede Kanıta Dayalı Kentsel Politikalar İle Sağlık, Refah ve Eşitliğin İyileştirilmesi (WELLBASED) Projesi kapsamında 39 eve yüzde yüz yerli ısınma sistemi kurdu.

        Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, yaptığı açıklamada vatandaşların her zaman yanlarında olmaya devam edeceklerini belirtti.

        Edirne halkının rahatı ve konforu adına bu projeyi devam ettireceklerini ifade eden Gürkan, "Amacımız elimizin erdiği, gücümüzün yettiğince vatandaşlarımıza destek olmak. Gönlümüz istiyor ki ihtiyacı olan tüm vatandaşların evlerinde kış gelmeden iyileştirmeler yapalım, ısınmalarına yardımcı olalım. Ancak imkanlarımız kısıtlı. Proje kapsamında şimdilik 39 evde ısınma sistemi yerleştirilmesi çalışması yapabildik. Ama bu grup içerisinde yer alamayan vatandaşlarımız da üzülmesin, şimdi olmazsa da ileride bu projeyi devam ettireceğiz." ifadelerini kullandı.

        - Keşan'da 6 palmiye ağacının yeri değişti

        Keşan ilçesinde vatandaşların talebi üzerine imar yolu olarak ayrılmış alanda kalan 6 adet palmiye ağacının yeri değişti.

        Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Erikli Sahili Yalı Caddesi'nde imar yoluna kalan 6 adet palmiye ağacından 2'sinin Erikli Sahili’ndeki parseline, 4 adet palmiye ağacı ise Keşan'daki parsele taşındı.

        Erikli Caddesi’nde imar planlarına istinaden devam eden yol yapım çalışmaları kapsamında imar yolu olarak ayrılmış alanda yapılan işgallerde ortadan kaldırılıyor.

        - Muhtarlardan Gürkan'a ziyaret

        Edirne'de köy ve mahalle muhtarları Belediye Başkanı Recep Gürkan'ı makamında ziyaret etti.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Gürkan Edirne'deki köy ve mahalle muhtarlarını, Muhtarlar Günü nedeniyle makamında ağırladı.

        Gürkan, birlik ve beraberlik mesajı verdi, 19 Ekim Muhtarlar Günü'nü kutladı.

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