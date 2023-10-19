Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Edirne Haberleri

        Edirne Valisi Yunus Sezer muhtarlarla bir araya geldi

        Edirne Valisi Yunus Sezer, Muhtarlar Günü dolayısıyla düzenlenen programda köy ve mahalle muhtarlarıyla bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.10.2023 - 16:41 Güncelleme: 19.10.2023 - 17:09
        ABONE OL
        ABONE OL
        Edirne Valisi Yunus Sezer muhtarlarla bir araya geldi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Edirne Valisi Yunus Sezer, Muhtarlar Günü dolayısıyla düzenlenen programda köy ve mahalle muhtarlarıyla bir araya geldi.

        Sezer, Edirne Valiliğince Polis Bahçesi'nde düzenlenen programda yaptığı konuşmada, köklü devlet geleneğinde muhtarların yerinin önemli olduğunu söyledi.

        Muhtarların, mahalle ve köylerde devletin kulağı, gözü ve vatandaşa dokunan eli olduğunu belirten Sezer, "Bu makamlar gelip geçici makamlar. Önemli olan bir hoş seda bırakmak. Önemli olan vatandaşımızın gönlüne dokunmak ve mahallelerde köylerde devlet adına, millet adına ne yapılacaksa onu en iyi şekilde ya kendimiz yapmak ya da yapabilecek makamları harekete geçirmek. Bunu Edirne'de en iyi şekilde yaptığınızı görüyoruz. " diye konuştu.

        Sezer, polis ve jandarma ekiplerinin vatandaşlara 24 saat hizmet etmek için hazır olduğunu dile getirdi.

        Mahallelerde uyuşturucu madde kullanan ve asayişi tehdit eden kişilerin olabileceğini ifade eden Sezer, "Bununla mücadele edeceğimizi, en ufak bir taviz göstermeyeceğimizi bilmenizi isteriz. Bu konuda çok hassasız. Sizler bildikleriniz, gördükleriniz varsa muhakkak iletiyorsunuz. Bundan sonra da iletin." dedi.

        Sezer, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını şiddetle kınadığını, ölenlere rahmet dilediğini belirtti.

        Belediye Başkanı Recep Gürkan da muhtarların hiçbir siyasi parti ya da grup tarafından aday gösterilmeden seçmenin karşısına doğrudan çıktığını, muhtarlığın demokrasideki en önemli kurum olduğunu belirtti.

        Muhtarların demokraside çok kıymetli ve vazgeçilmez bir önemi olduğunu ifade eden Gürkan, "Yerel yönetimlerle ve kamu kurumlarıyla vatandaşın ilişkisini sağlayan, köprü vazifesi yapan muhtarlarımız vatandaşın sorunlarının çözümünde birinci derecede etkili ve sorumlu kişiler. Bu anlamda ülkemizdeki demokrasinin sürdürülmesi, yaşatılması için hep birlikte görev yapmaya devam edeceğiz." dedi.

        Gürkan, İsrail'in Gazze'de insanlık suçu işlediğini, Filistin halkının yanında olduklarını ifade etti.

        Edirne Köy ve Mahalle Muhtarları Federasyonu Başkanı Sedat Tosun ve Edirne Muhtarlar Derneği Başkanı İrfan Tasmalı da İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını kınayarak, günlerini buruk kutladıklarını ifade etti.

        Programa kurum müdürleri ve muhtarlar katıldı.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Yurt genelinde sıcaklıklar artıyor!
        Yurt genelinde sıcaklıklar artıyor!
        Yasak aşk şüphesi vahşetle bitti! O anlar kamerada!
        Yasak aşk şüphesi vahşetle bitti! O anlar kamerada!
        Başkentte vahşet! Yaşlı adam karısını boğarak öldürdü
        Başkentte vahşet! Yaşlı adam karısını boğarak öldürdü
        İsrail Lübnan sınırında Hizbullah'a ait hedefleri vurdu
        İsrail Lübnan sınırında Hizbullah'a ait hedefleri vurdu
        Fenerbahçe'ye müjde! Talibi çıktı
        Fenerbahçe'ye müjde! Talibi çıktı
        Yapay zeka fabrikaları kuracak
        Yapay zeka fabrikaları kuracak
        Okan Buruk'un sözleşmesi uzatıldı!
        Okan Buruk'un sözleşmesi uzatıldı!
        "Çilingir" planı polise takıldı!
        "Çilingir" planı polise takıldı!
        DNA analiziyle yapıldı... İşte Selçuklu sultanları!
        DNA analiziyle yapıldı... İşte Selçuklu sultanları!
        Okan Buruk'un derbi 11'i netleşiyor!
        Okan Buruk'un derbi 11'i netleşiyor!
        NATO toplantısında itidal çağrısı
        NATO toplantısında itidal çağrısı
        "Sıfırdan başlamak..."
        "Sıfırdan başlamak..."
        Gram altında yeni rekor
        Gram altında yeni rekor
        'Rocky'nin kayınçosu hayatını kaybetti
        'Rocky'nin kayınçosu hayatını kaybetti
        İsrailli komutandan "Başarısız olduk" itirafı
        İsrailli komutandan "Başarısız olduk" itirafı
        "G.Saray yarım saatte sonuca gitmek ister"
        "G.Saray yarım saatte sonuca gitmek ister"
        Yabancı 3 haftada 349 milyon dolarlık hisse sattı
        Yabancı 3 haftada 349 milyon dolarlık hisse sattı
        Özel halk otobüsü öğrenciyi almadı!
        Özel halk otobüsü öğrenciyi almadı!
        İki ayda 253 milyar liralık düşüş
        İki ayda 253 milyar liralık düşüş
        "Onları kandırdığımı düşündüler"
        "Onları kandırdığımı düşündüler"

        Benzer Haberler

        Edirne'de üzerlerinden sahte kimlik ve sahte basın kartı çıkan şüpheliler g...
        Edirne'de üzerlerinden sahte kimlik ve sahte basın kartı çıkan şüpheliler g...
        Edirne Ticaret Borsası
        Edirne Ticaret Borsası
        Edirne'den kısa kısa
        Edirne'den kısa kısa
        Edirne 14. Cumhuriyet Kupası Bisiklet Yol Yarışı'na doğru
        Edirne 14. Cumhuriyet Kupası Bisiklet Yol Yarışı'na doğru
        Trakya Üniversitesinin ev sahipliğinde "Her Yönüyle Deprem" sempozyumu yapı...
        Trakya Üniversitesinin ev sahipliğinde "Her Yönüyle Deprem" sempozyumu yapı...
        Edirne'de "Her Yönüyle Deprem Sempozyumu" başladı
        Edirne'de "Her Yönüyle Deprem Sempozyumu" başladı