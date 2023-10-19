Edirne'de bir tırda gümrük kaçağı otomobil parçaları ele geçirildi
Edirne'de bir tırda lüks otomobil parçaları ele geçirildi.
Giriş: 19.10.2023 - 17:34 Güncelleme: 19.10.2023 - 17:36
Edirne'de bir tırda lüks otomobil parçaları ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kaçakçılıkla mücadele çalışmaları kapsamında Kapıkule Sınır Kapısı'ndan yurda giriş yapan bir tırı durdurdu.
Tırın dorsesinde yapılan aramada 9 otomobil parçası ele geçirildi.
Sürücü gözaltına alındı.