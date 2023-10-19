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        Edirne Valisi Yunus Sezer ciğerci ve köfteci esnafıyla buluştu

        Edirne Valisi Yunus Sezer, tava ciğeri ve köftede fiyat artışının gündemde olmadığını söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.10.2023 - 17:37 Güncelleme: 19.10.2023 - 17:44
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        Edirne Valisi Yunus Sezer ciğerci ve köfteci esnafıyla buluştu
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        Edirne Valisi Yunus Sezer, tava ciğeri ve köftede fiyat artışının gündemde olmadığını söyledi.

        Edirne Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO) ev sahipliğinde köfteci ve ciğercilerin katılımıyla "Sektörel İstişare Toplantısı" düzenlendi.

        Esnafın talep ve sorunlarının görüşüldüğü toplantıda konuşan Vali Sezer, Edirne'yi ziyaret eden turistleri en iyi şekilde ağırlamak için tüm paydaşların çaba sarf ettiğini belirtti.

        Kalite ve ürün çeşitliliğini geliştirmek için çalışmalar yapıldığını vurgulayan Sezer, şunları kaydetti:

        "Edirne'nin köfteci ve ciğercileri kentimizin görünen yüzü ve ilimizi temsil ediyorlar. Edirne Türkiye'de en çok yerli ve yabancı turist alan illerimizden bir tanesi. Burada markalaşan ürünlerimiz var, köfte ve ciğer gibi. Bu ürünün belki muadilleriyle ilgili, esnafımızın vatandaşımıza verdiği hizmetle ilgili 'neler yapılabilir?' diye bir araya geldik.

        Bunun içerisinde esnafımızdan gelen talepler de var. Şu an itibariye her hangi bir fiyat artışı gündemimizde yok. Bütün konuları ele almak için buradayız. Kaliteyi ve ürün çeşitliliğinin nasıl artırabiliriz, nasıl daha iyi hizmet edebiliriz, karşılaşılabilen sorunlar varsa bunları imkanlar doğrultusunda nasıl çözebiliriz bunun arayışında olacağız. Fiyat artışına karşıyız."

        - "Turisti kazanmak zor ama tutmak daha da zor"

        Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan ise kenti yılda yaklaşık 6 milyon turistin ziyaret ettiğini ifade etti.

        Esnaflarla istişare yaparak en doğru sonuca varacaklarını dile getiren Gürkan, "Turisti kazanmak zor ama tutmak daha da zor. Hem ülkenin hem de şehrin makul ölçülerinin aşılmamasına dikkat ediyoruz. Her şey fiyatla ilgili değil, temizlik, hijyen, kalite, gıda güvenliği bunlar da çok önemli. Esnaf arkadaşlarımızla bunları beraber değerlendireceğiz. Fiyat işin sadece görünen kısmı. Ama 100 liraya ciğer alıp yiyememek de bir tercih, 200 liraya ciğer yemek de bir tercih. Ortak bir sonuca mutlaka varacağız." diye konuştu.

        Edirne'yi Tanıtma ve Tava Ciğeri Kalite Kontrol Derneği Başkanı Bahri Dinar da yılbaşına kadar fiyatlara zam yapılmaması önerisinde bulundu.

        Bu arada Edirneli şef Gökhan Çekver de tava ciğerin yanında garnitür olarak servis edilen Karaağaç acı biberinden hazırladığı ürün hakkında katılımcılara bilgi verdi.

        Toplantıya ETSO Başkanı Sezai Irmak, Edirne Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Kemal Cingöz, köfte ve ciğerci esnafı katıldı.

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