Trakya'daki camilerde Filistin'e destek için Fetih Suresi okundu Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'daki camilerde Filistin'de hayatını kaybedenler için Fetih Suresi okundu.

Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'daki camilerde Filistin'de hayatını kaybedenler için Fetih Suresi okundu.

Edirne'de Eski Cami'de yatsı namazı öncesi sela verildi.

Kur'an- Kerim tilavetiyle başlayan programda Filistin'e destek için Fetih Suresi okundu, İsrail'in saldırılarında yaşamını yitirenler için dua edildi.

Kırklareli'nde de başta Hızırbey Camisi olmak üzere kentteki camilerde Filistin'de yaşamını yitirenler için dua edildi.

Yatsı namazı öncesi gerçekleştirilen programda Filistinliler için Fetih Suresi okundu.

İl Müftü Vekili Ramazan Özdemir, konuşmasında Filistin'de hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diledi.

Filistin'de büyük bir insanlık dramının yaşandığını ifade eden Özdemir, en büyük zararı mazlum halkın gördüğünü belirtti.

Özdemir, savaşın sona ermesi ve yaraların en kısa sürede sarılabilmesi için dua ettiklerini söyledi.

Tekirdağ'da da Rüstem Paşa Camisi'nde namaz öncesi Kur'an-ı Kerim okunarak dua edildi.