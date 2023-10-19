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        Keşan'da Muhtarlar Günü nedeniyle tören düzenlendi

        Edirne'nin Keşan ilçesinde Muhtarlar Günü nedeniyle tören düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.10.2023 - 20:35 Güncelleme: 19.10.2023 - 20:41
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        Keşan'da Muhtarlar Günü nedeniyle tören düzenlendi
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        Edirne'nin Keşan ilçesinde Muhtarlar Günü nedeniyle tören düzenlendi.

        Atatürk Anıtı'nda düzenlenen tören saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

        Daha sonra Keşan Muhtarlar Derneği Başkanı ve Gökçetepe Köyü Muhtarı Abdullah Kemik tarafından anıta çelenk sunuldu.

        Kemik, burada yaptığı konuşmada, muhtarların görev yaptıkları köy ve mahallelerde devletin temel taşlarından biri olduğunu, vatandaşların istek ve sıkıntılarını ilk elden bir üst makama bildirdiklerini söyledi.

        Törene, Keşan Belediye Başkan Vekili Nehir Gergin, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Gökhan Çam, İlçe Emniyet Müdürü Mustafa Yalçın, daire amirleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile muhtarlar katıldı.

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