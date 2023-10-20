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        Edirne'de jandarma siber suçlarla mücadele eğitimi verdi

        Edirne Jandarma Komutanlığı ekipleri siber suçlarla mücadele eğitimlerini sürdürüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.10.2023 - 12:23 Güncelleme: 20.10.2023 - 12:25
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        Edirne'de jandarma siber suçlarla mücadele eğitimi verdi
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        Edirne Jandarma Komutanlığı ekipleri siber suçlarla mücadele eğitimlerini sürdürüyor.

        Edirne Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, jandarma ekipleri dijital dolandırıcılık faaliyetlerinin engellenmesine yönelik bilgilendirme çalışmalarına ara vermeden devam ediyor.

        Bu kapsamda İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Enez ilçesine bağlı köylerdeki okullarda öğrencileri bilgilendirdi.

        Öğrencilere, siber zorbalık, güvenli sosyal medya kullanımı, dijital bağımlılık, parola güvenliği, güvenli internet kullanımı konularında bilgiler verildi.

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