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        Edirne'de düzenlenen "Her Yönüyle Deprem Sempozyumu" devam ediyor

        Edirne'de, Trakya Üniversitesi (TÜ) ev sahipliğinde düzenlenen "Her Yönüyle Deprem Sempozyumu" devam ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.10.2023 - 13:17 Güncelleme: 20.10.2023 - 13:19
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        Edirne'de düzenlenen "Her Yönüyle Deprem Sempozyumu" devam ediyor
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        Edirne'de, Trakya Üniversitesi (TÜ) ev sahipliğinde düzenlenen "Her Yönüyle Deprem Sempozyumu" devam ediyor.

        TÜ Balkan Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen sempozyumun ikinci ve son gününde depremin etkileri, alınabilecek önlemler, afet öncesi ve sonrası yapılacak çalışmalarla ilgili oturumlar gerçekleştirildi.

        6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremlerde görev Edirne Ulusal Medikal Kurtarma (UMKE) ekibinde görev alan Mehmet Serkan Furat, ekibin deprem bölgesindeki çalışmalarıyla ilgili sunum yaptı.

        Depremin ardından ekiplerin yola çıktığını belirten Furat, çok sayıda personelin bölgede aylarca görev yaptığını söyledi.

        Arama kurtarma çalışmalarına katılarak afetzedelere ilk müdahalelerin yapıldığını anlatan Furat, "Depremin ilk günü 16 saat görev yapan acil müdahale ekiplerimiz enkazdan 46 yaralı vatandaşımızı çıkartıp acil müdahale ünitesine götürdük. Acil müdahale ünitesinde ilk tedavileri yapılan yaralılar ambulanslarla hastanelere sevk edildi. Gün boyunca 97 yaralıya müdahale edilip, 64 yaralı uygun hastanelere sevk edildi." dedi.

        Furat, aram kurtarma çalışmaları kapsamında belirlenen yerlere en kısa sürede varıp müdahale edebilmek için çaba sarf ettiklerine dikkati çekti.

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