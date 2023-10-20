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        Edirne'den kısa kısa

        Türkiye Cumhuriyetinin kuruluşunun 100. yıldönümü Keşan ilçesinde 100 etkinlikle kutlanacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.10.2023 - 15:56 Güncelleme: 20.10.2023 - 16:28
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        Edirne'den kısa kısa
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        Türkiye Cumhuriyetinin kuruluşunun 100. yıldönümü Keşan ilçesinde 100 etkinlikle kutlanacak.

        Keşan Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, Cumhuriyetinin kuruluşun 100. yılında yapılması planlanan 100 etkinlikle ilgili Keşan Kaymakamlığında toplantı düzenlendi.

        Toplantıya Keşan Kaymakamı Cemalettin Yılmaz, Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu ve kurum amirleri katıldı.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Helvacıoğlu, Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde, Türk halkının bağımsızlık mücadelesinin taçlandırıldığı 100. yılını Keşan'da 100 etkinlikle kutlayacaklarını belirtti.

        Kaymakam Yılmaz öncülüğünde ilçenin her noktasında farklı programlar hazırlandığını aktaran Helvacıoğlu, "Tarih boyunca yazılan destanların en güzeli olan Cumhuriyet Destanımızı doyasıya kutlayacağımız birbirinden renkli etkinler, unutulmaz anılar sizler bekliyor. 100 yıllık Cumhuriyetimizden ilham alarak şeref ve coşkuyla bayramımızı kutlayacağız. Etkinliklerimiz önümüzdeki hafta başlayacak." ifadelerini kullandı.

        Öte yandan Cumhuriyetinin 100. yılında Keşan'da yaşayan 100 kişi Anıtkabir'i ziyaret etti.

        Programa, AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, Belediye Başkan Yardımcıları Yakup Balcı, Nuran Uslu, SARDOS (Keşan Saros Doğa ve Spor Derneği) Başkanı Faruk Eker ve yönetim kurulu ile dernek üyeleri, ve vatandaşlar katıldı.

        - TOBB Edirne İl Kadın Ve Genç Girişimciler İcra Komitesi seçimleri

        Edirne Ticaret ve Sanayi Odası koordinatörlüğünde faaliyetlerini sürdüren Genç ve Kadın Girişimciler Kurulları İcra Komiteleri asil ve yedek üyelerini seçti.

        Edirne Ticaret ve Sanayi Odası'nda tek liste ile gidilen seçimlerede Tuğba Cansu Gökgöl, Olgun Bulut, Rüstem Oğuz, Mehmet Can Altuğ, Cihan Arda Turut, Tümer Kurt ve Emre Akan asil listede yer aldı.

        Listelerin kesinleşmesinin ardından İl İcra Kurulu Üyeleri, seçim takvimi doğrultusunda başkan ve başkan yardımcılığı seçimlerini gerçekleştirecek.

        - Başkan Gürkan muhtarlarla yemekte buluştu

        Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan Muhtarlar Günü kapsamında muhtarlarla yemekte bir araya geldi.

        Başkan Gürkan, bir restoranda düzenlenen yemekte, muhtarlar ve aileleriyle birlikte olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

        Muhtarların Edirne’ye hizmet etmek için 7/24 prensibi ile özveriyle çalıştığını anlatan Gürkan, "Muhtarlarımızla ile birlikte vatandaşlarımıza, daha rahat, daha güzel daha konforlu ve daha mutlu bir yaşam sürmesi için birlik ve beraberlik içinde çalışıyoruz, çalışmaya da devam edeceğiz." diye konuştu.

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