Edirne'de evinde uyuşturucu bulunan şüpheli tutuklandı
Edirne'de evinde uyuşturucu bulunan şüpheli tutuklandı.
Edirne'de evinde uyuşturucu bulunan şüpheli tutuklandı.
Edirne Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri yaptıkları çalışma sonrası bir evde operasyon düzenledi.
Evde yapılan aramada 248 gram esrar, 30 kök Hint keneviri ve oda içine kurulan serada esrar yetiştirme düzeneği ele geçirildi.
Gözaltına alınan ev sahibi Y.K, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.