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        AK Parti Edirne İl Başkanı İba, mahalle ziyaretlerini sürdürüyor

        AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba, mahalle ziyaretlerine devam ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.10.2023 - 17:38 Güncelleme: 20.10.2023 - 17:41
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        AK Parti Edirne İl Başkanı İba, mahalle ziyaretlerini sürdürüyor
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        AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba, mahalle ziyaretlerine devam ediyor.

        Partiden yapılan açıklamaya göre, Çavuşbey Mahallesi sakinleriyle bir araya gelen İba, sakinlerle sohbet etti ve talepleri dinledi.

        İba, burada yaptığı konuşmada, mahalle ziyaretlerinin yeni bir Edirne için önemli olduğunu ve bu tür etkinliklerin vatandaşlarla doğrudan iletişim kurmayı sağladığını söyledi.

        Ziyaretlerini sürdüreceğini ve Edirne'nin her köşesinde vatandaşlarla buluşarak onların görüşlerini ve taleplerini dinlemeye devam edeceğini belirten İba, "Vatandaşların seslerini duyurabilmeleri için önemli bir platform halini alan ve gelenekselleşen mahalle buluşmaları Edirne'nin dört bir köşesinde yaşayan Edirnelilerin şehre dair istek ve sıkıntılarını dile getirebilmeleri için fırsat teşkil ediyor." diye konuştu.

        Ziyarette, AK Parti Edirne Merkez İlçe Başkanı Engin Makak, yönetim kurulu üyeleri ve Çavuşbey Mahalle Muhtarı Müslüm Alırat da yer aldı.

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