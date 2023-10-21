Selimiye Meydanı'nda peyzaj çalışması yapıldı.

Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, yaptığı yazılı açıklamada, meydanın yeni bitkilerle buluştuğunu belirtti.

Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerinin peyzaj çalışmalarını sürdürdüğünü ifade eden Gürkan, şunları kaydetti:

"Mülkiyeti ve projesi Edirne Belediyesi'ne, finansmanı Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na ait olan Selimiye Camisi ve Külliyesi Rekreasyon Projesi ile Selimiye Camsi'ne yakışır bir meydan kazandırdık. Selimiye Meydanı yeni görünümü ile hem Edirnelilerin hem de kentimize gelen misafirlerimizin beğenisini kazanıyor. Bu kapsamda Selimiye Meydanı'nda ekiplerimizin çalışmaları devam ediyor. Son olarak ekimi gerçekleştirilen Escallonia Cardinallis, Viburnum Lucidum, Berberis Thurbergii, Lavandula Officinalıs ve Festuca Glauca isimli bitkiler inanıyorum ki Selimiye Meydanı'nın güzelliğine güzellik katacak."

- Yücegök incelemelerde bulundu

DSİ 11. Bölge Müdürü Faruk Yücegök, çalışmaları yerinde inceledi.

DSİ 11. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Yücegök ve beraberindeki heyet, 78 bin dekar zirai arazinin sulanmasını sağlayacak Meriç Edirne sulaması şantiyesini ziyaret etti, çalışmalarla ilgili bilgi aldı.

Yücegök, Meriç ve Tunca nehirleri ıslahında Meriç Nehri üzerinde yapılan rüsubat temizliği çalışmaları ile Kanal Edirne seddelerinin taş tahkimat imalatlarını da yerinde inceledi.