Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Edirne Haberleri

        Edirne'de asayiş

        Edirne'de düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.10.2023 - 12:12 Güncelleme: 21.10.2023 - 12:13
        ABONE OL
        ABONE OL
        Edirne'de asayiş
        ABONE OL
        ABONE OL

        Edirne'de düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.

        Emniyet Müdürlüğü ekipleri yaptığı çalışmalar sonucu şüphelilerin üzerinde, evinde ve araçlarında arama yapıldı.

        Aramalarda 20 paket elektronik sigara kiti, 70 paket elektronik sigara kartuşu, 68 paket elektronik sigara likiti ve 9 şişe içki ele geçirildi.

        Gözaltına alınan C.C, H.A. ve T.C'nin işlemleri sürüyor.

        - Damperi açık kalan kamyon yön tabelasına çarptı

        Edirne'de damperi açık kalan kamyon yön tabelasına çarptı.

        Alınan bilgiye göre, Kapıkule Sınır Kapısı'ndan Edirne'ye seyreden T.Ü'nün kullandığı 38 ST 899 plakalı kamyonun damperi açıldı.

        Bunu fark etmeyen sürücü ilerlemeye devam etti. Kamyonun damperi bir süre sonra kent girişindeki yön tabelasına çarptı.

        Çarpmanın etkisiyle çekiciden kopan damper yola devrildi.

        Kaza nedeniyle aksayan trafik aracın ve yön tabelasının kaldırılmasının ardından normale döndü.

        Sürücü ifadesi için polis merkezine götürüldü.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Ömer Çelik'ten Fazıl Say'a destek: Kınıyoruz
        Ömer Çelik'ten Fazıl Say'a destek: Kınıyoruz
        Bakan Fidan Kahire'de Barış Zirvesi'nde
        Bakan Fidan Kahire'de Barış Zirvesi'nde
        Avukat Belen'i katletmişti! İşte caniye istenen ceza!
        Avukat Belen'i katletmişti! İşte caniye istenen ceza!
        İşte derbinin 11'leri
        İşte derbinin 11'leri
        Refah Sınır Kapısı açıldı
        Refah Sınır Kapısı açıldı
        İSKİ'den önemli uyarı! Baraj doluluk oranı açıklandı!
        İSKİ'den önemli uyarı! Baraj doluluk oranı açıklandı!
        Taksim'de sahte dolar dağıtmışlardı! "Pes" dedirten savunma!
        Taksim'de sahte dolar dağıtmışlardı! "Pes" dedirten savunma!
        Hamas ve İsrail arasında 18 yıl arabuluculuk yapan Dr. Gershon Baskin: Savaş Netanyahu’yu daha da zayıflattı
        Hamas ve İsrail arasında 18 yıl arabuluculuk yapan Dr. Gershon Baskin: Savaş Netanyahu’yu daha da zayıflattı
        İsrail-Hamas çatışmasında 15. gün
        İsrail-Hamas çatışmasında 15. gün
        Mehmet Uçum: Yapım süreci halkla başlayıp halkla bitmeli
        Mehmet Uçum: Yapım süreci halkla başlayıp halkla bitmeli
        150 milyon yıllık Barry'e dudak uçuklatan rakam!
        150 milyon yıllık Barry'e dudak uçuklatan rakam!
        Teknik direktör tacizden tutuklandı!
        Teknik direktör tacizden tutuklandı!
        10 milyarlık dev derbi!
        10 milyarlık dev derbi!
        Tüyler ürperten cinayet! Hackeri döverek öldürüp gömdüler
        Tüyler ürperten cinayet! Hackeri döverek öldürüp gömdüler
        53 yılın en sıcak 7'nci yazı!
        53 yılın en sıcak 7'nci yazı!
        Eski eşini bıçaklayıp, yüzüne tiner attı! "Öldü mü" diye mesaj yolladı!
        Eski eşini bıçaklayıp, yüzüne tiner attı! "Öldü mü" diye mesaj yolladı!
        "G.Saray yarım saatte sonuca gitmek ister"
        "G.Saray yarım saatte sonuca gitmek ister"
        Beyzanur 22 yaşındaydı! Büyük acı!
        Beyzanur 22 yaşındaydı! Büyük acı!
        'Kız meselesi' değil ölümüne şiddet!
        'Kız meselesi' değil ölümüne şiddet!
        Hafta sonu dopdolu
        Hafta sonu dopdolu

        Benzer Haberler

        Edirne'den kısa kısa
        Edirne'den kısa kısa
        Edirne'den kısa kısa
        Edirne'den kısa kısa
        'Dur' ihtarına uymayan aracı takip eden ekip otosu, traktörle çarpıştı, 2 p...
        'Dur' ihtarına uymayan aracı takip eden ekip otosu, traktörle çarpıştı, 2 p...
        Edirne'de şüphelileri kovalarken traktörle çarpışan araçta 2 polis yaraland...
        Edirne'de şüphelileri kovalarken traktörle çarpışan araçta 2 polis yaraland...
        Edirne'de "tarım ve çevre duyarlı" OSB kurulacak
        Edirne'de "tarım ve çevre duyarlı" OSB kurulacak
        AK Parti Edirne İl Başkanı İba, mahalle ziyaretlerini sürdürüyor
        AK Parti Edirne İl Başkanı İba, mahalle ziyaretlerini sürdürüyor