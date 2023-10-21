İYİ Parti Edirne Milletvekili Akalın, yerel seçim çalışmalarını değerlendirdi

İYİ Parti Edirne Milletvekili Mehmet Akalın, yerel seçim çalışmalarının sürdüğünü belirtti.

Akalın, İYİ Parti İl Başkanlığı'nda düzenlenen toplantıda, Gazze'de yaşanan insanlık dramının, tüm dünyanın gözleri önünde sürdüğünü belirtti.

İsrail'in soykırım yaptığını ifade eden Akalın, saldırıların bir an önce bitmesi ve sorumluların hesap vermesi gerektiğini dile getirdi.

21 Ekim Dünya Gazeteciler Günü'nü de kutlayan Akalın, Edirne'de görev yapan gazetecilere çalışmalarında başarı diledi.

Gazetecilerin kent gündemini yakından takip ettiğine değinen Akalın, "Bugünkü konu başka bir siyasi partinin belediye başkanı, milletvekili de bu işin içine karışıyor. İYİ Parti'yi nasıl karıştırdıklarını paylaşıyorlar. Bu siyaset değildir, Edirne'nin sorunlarını böyle mi çözeceğiz?" dedi.

İYİ Parti'nin siyaseti doğruluk üzerinden yapmadan yana olduğunu belirten Akalın, şunları kaydetti:

"Biz siyaseti değerler üzerinden değil başka partilerin üzerinden değil, kendimizin ne yapacağını anlatmak üzerinden yapmak istiyoruz. İYİ Parti olarak biz ney yapacağız, bunları anlatacağız. Biz İYİ Parti Edirne Belediyesini aldıktan sonra Edirne'ye neler yapacağız bunları anlatacağız. İYİ Parti bunun için kurulmuştur."

Tüm partililerin yerel seçim çalışmaları sürdüğünü dile getiren Akalın, ziyaretlerde Edirnelilerin taleplerini dinlediklerini anlattı.

Toplantıya İYİ Parti Edirne İl Başkanı Alpay Alpagut Engin, eski İl Başkanı Ekrem Demir ve partililer katıldı.