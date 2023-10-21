Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Edirne Haberleri

        İYİ Parti Edirne Milletvekili Akalın, yerel seçim çalışmalarını değerlendirdi

        İYİ Parti Edirne Milletvekili Mehmet Akalın, yerel seçim çalışmalarının sürdüğünü belirtti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.10.2023 - 16:46 Güncelleme: 21.10.2023 - 16:49
        ABONE OL
        ABONE OL
        İYİ Parti Edirne Milletvekili Akalın, yerel seçim çalışmalarını değerlendirdi
        ABONE OL
        ABONE OL

        İYİ Parti Edirne Milletvekili Mehmet Akalın, yerel seçim çalışmalarının sürdüğünü belirtti.

        Akalın, İYİ Parti İl Başkanlığı'nda düzenlenen toplantıda, Gazze'de yaşanan insanlık dramının, tüm dünyanın gözleri önünde sürdüğünü belirtti.

        İsrail'in soykırım yaptığını ifade eden Akalın, saldırıların bir an önce bitmesi ve sorumluların hesap vermesi gerektiğini dile getirdi.

        21 Ekim Dünya Gazeteciler Günü'nü de kutlayan Akalın, Edirne'de görev yapan gazetecilere çalışmalarında başarı diledi.

        Gazetecilerin kent gündemini yakından takip ettiğine değinen Akalın, "Bugünkü konu başka bir siyasi partinin belediye başkanı, milletvekili de bu işin içine karışıyor. İYİ Parti'yi nasıl karıştırdıklarını paylaşıyorlar. Bu siyaset değildir, Edirne'nin sorunlarını böyle mi çözeceğiz?" dedi.

        İYİ Parti'nin siyaseti doğruluk üzerinden yapmadan yana olduğunu belirten Akalın, şunları kaydetti:

        "Biz siyaseti değerler üzerinden değil başka partilerin üzerinden değil, kendimizin ne yapacağını anlatmak üzerinden yapmak istiyoruz. İYİ Parti olarak biz ney yapacağız, bunları anlatacağız. Biz İYİ Parti Edirne Belediyesini aldıktan sonra Edirne'ye neler yapacağız bunları anlatacağız. İYİ Parti bunun için kurulmuştur."

        Tüm partililerin yerel seçim çalışmaları sürdüğünü dile getiren Akalın, ziyaretlerde Edirnelilerin taleplerini dinlediklerini anlattı.

        Toplantıya İYİ Parti Edirne İl Başkanı Alpay Alpagut Engin, eski İl Başkanı Ekrem Demir ve partililer katıldı.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın diplomasi trafiği
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın diplomasi trafiği
        2 baraj kurudu! O mahalleler 10 gündür susuz
        2 baraj kurudu! O mahalleler 10 gündür susuz
        Ev sahibi kiracısını vurdu
        Ev sahibi kiracısını vurdu
        İşte derbinin 11'leri
        İşte derbinin 11'leri
        Askerlikte öğrenmişti! Babasını böyle hayata döndürdü
        Askerlikte öğrenmişti! Babasını böyle hayata döndürdü
        150 milyon yıllık Barry'e dudak uçuklatan rakam!
        150 milyon yıllık Barry'e dudak uçuklatan rakam!
        Öğle yemeği zehirledi! 454 işçi hastanelik oldu!
        Öğle yemeği zehirledi! 454 işçi hastanelik oldu!
        Karı koca motosiklet kazasında ölmüştü! Kahreden detay ortaya çıktı!
        Karı koca motosiklet kazasında ölmüştü! Kahreden detay ortaya çıktı!
        Dehşet anı kamerada! Polis yeleğiyle milyonluk gasp!
        Dehşet anı kamerada! Polis yeleğiyle milyonluk gasp!
        31 kişiye mezar olan rezidansın bilirkişi raporu "Pes" dedirtti!
        31 kişiye mezar olan rezidansın bilirkişi raporu "Pes" dedirtti!
        "G.Saray yarım saatte sonuca gitmek ister"
        "G.Saray yarım saatte sonuca gitmek ister"
        Efsane 'Özgünhan'ın yavrusuna rekor fiyat!
        Efsane 'Özgünhan'ın yavrusuna rekor fiyat!
        Teknik direktör tacizden tutuklandı!
        Teknik direktör tacizden tutuklandı!
        Ömer Çelik'ten Fazıl Say'a destek: Kınıyoruz
        Ömer Çelik'ten Fazıl Say'a destek: Kınıyoruz
        10 milyarlık dev derbi!
        10 milyarlık dev derbi!
        Bakan Fidan Kahire'de Barış Zirvesi'nde
        Bakan Fidan Kahire'de Barış Zirvesi'nde
        Refah Sınır Kapısı açıldı
        Refah Sınır Kapısı açıldı
        İsrail-Hamas çatışmasında 15. gün
        İsrail-Hamas çatışmasında 15. gün
        Derbi ve Fenerbahçe sözleri
        Derbi ve Fenerbahçe sözleri
        Hafta sonu dopdolu
        Hafta sonu dopdolu

        Benzer Haberler

        Edirne'de 39 düzensiz göçmen yakalandı
        Edirne'de 39 düzensiz göçmen yakalandı
        Edirne'de asayiş
        Edirne'de asayiş
        Edirne'den kısa kısa
        Edirne'den kısa kısa
        Edirne'den kısa kısa
        Edirne'den kısa kısa
        'Dur' ihtarına uymayan aracı takip eden ekip otosu, traktörle çarpıştı, 2 p...
        'Dur' ihtarına uymayan aracı takip eden ekip otosu, traktörle çarpıştı, 2 p...
        Edirne'de şüphelileri kovalarken traktörle çarpışan araçta 2 polis yaraland...
        Edirne'de şüphelileri kovalarken traktörle çarpışan araçta 2 polis yaraland...