Edirne 9. Kitap Günleri etkinlikleri sürüyor

Edirne'de yazar Şevket Süreyya Aydemir anısına düzenlenen 9. Kitap Günleri etkinliklerle devam ediyor.

Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen söyleşi ve imza günlerine kitapseverler ilgi gösteriyor.

Etkinlikler kapsamında Edirneli yazarlar da yayınevlerinin stantlarında kitaplarını tanıtıyor.

Yazar Ender Bilar, gazetecilere yaptığı açıklamada, kitaplarında Edirne'yi anlatan yazarların yayın çalışmalarını okuyucularla buluşturduğunu söyledi.

Tarih Kültür Sanat Kenti Edirne 2 adlı kitabını Cumhuriyetin 100. yıl dönümü için hazırladığını belirten Bilar, "Kitabımı Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere değerli şehitlerimize ithaf ettim. Kitabımda özellikle Edirne'de Atatürk'ün imzasıyla 1929 yılında kurulmuş konserve fabrikamız var. Onun tarihini belgeleriyle yayınladım." dedi.

Yazar Enver Şengül de "Bir Balkan Savaşı Romanı Edirne Kuşatması" romanını tanıttı.

Üçüncü romanında Balkan Savaşı'nda Edirne'nin amansız bir kuşatma altında kaldığına değinen Şengül, şunları kaydetti:

"Şu an Gazze nasıl kuşatılmışsa her taraftan o yıllarda da Edirne kuşatılmıştı. Edirneliler aç, susuz Bulgar ve Sırp toplarının altında yaşam mücadelesi vermeye çalıştılar. Bu büyük savunmanın kahramanı da ebetteki Şükrü Paşa'ydı. Romanımda hem Şükrü Paşa'ya hem de o tarihlerde kentte yaşananları sivil hayatı anlatmaya çalıştım."

Edirne 9. Kitap Günleri etkinlikleri yarın sona erecek.