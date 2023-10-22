CUMHURİYET'İN 100. YILI - Edirneli Muzaffer dede, Atatürk'ü gördüğü günü unutamıyor
DOSYA HABER - CİHAN DEMİRCİ/FIRAT ÇAKIR - Anadolu Ajansı ekibi, Edirne ve Tekirdağ'da Cumhuriyet ile yaşıt Muzaffer Akyıldız ve Emine Karagülle'yi Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 100. yılı dolayısıyla fotoğrafladı.
Giriş: 22.10.2023 - 11:04 Güncelleme: 22.10.2023 - 11:50
DOSYA HABER - CİHAN DEMİRCİ/FIRAT ÇAKIR - Anadolu Ajansı ekibi, Edirne ve Tekirdağ'da Cumhuriyet ile yaşıt Muzaffer Akyıldız ve Emine Karagülle'yi Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 100. yılı dolayısıyla fotoğrafladı.
Anadolu Ajansının