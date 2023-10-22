Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Edirne Haberleri

        Edirne'de 14. Cumhuriyet Kupası Bisiklet Yol Yarışı düzenlendi

        Türkiye Bisiklet Federasyonunun organizatörlüğünde Cumhuriyet'in 100. yılı kutlamaları kapsamında Edirne'de 14. Cumhuriyet Kupası Bisiklet Yol Yarışı düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.10.2023 - 14:46 Güncelleme: 22.10.2023 - 15:05
        ABONE OL
        ABONE OL
        Edirne'de 14. Cumhuriyet Kupası Bisiklet Yol Yarışı düzenlendi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Türkiye Bisiklet Federasyonunun organizatörlüğünde Cumhuriyet'in 100. yılı kutlamaları kapsamında Edirne'de 14. Cumhuriyet Kupası Bisiklet Yol Yarışı düzenlendi.

        Büyük erkek, master erkek ve kadınlar kategorilerinde gerçekleştirilen yarışlara 215 sporcu katıldı.

        Gençlik ve Spor İl Müdürü Selim Ak'ın işaretiyle Şevki Arman Caddesi'nden başlayan 70 kilometrelik yarış, başladığı noktada sona erdi.

        Yarışı 1 saat 43 dakika 20 saniyelik derecesiyle genel klasmanda ve büyük erkeklerde Emir Uzun birinci tamamlarken, Arda Tekirdağ ikinci, Emre Ural üçüncü oldu.

        Master erkeklerde Gökhan Uzuntaş birinciliği, Yunus Özdemir ikinciliği, Murat Uslu ise üçüncülüğü elde etti.

        Kadınlarda Reyhan Yakışır birinci, Aylin Yüce ikinci, Elif Nur Aktı ise üçüncü sırada yer aldı.

        Yarışı birinci tamamlayan Spor Toto sporcusu Emir Uzun, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, mutlu olduğunu söyledi.

        Parkurun rüzgarlı olduğunu belirten Emir Uzun, "Zorlu rakipler vardı ama kazandım. Cumhuriyet'in 100. yılı kutlamaları kapsamında düzenlenen bu yarışta kürsü yaptığım için çok mutluyum." diye konuştu.

        Dereceye giren sporculara ödülleri Vali Yunus Sezer ve protokol tarafından verildi.

        Sporcuları ve yarışa katkı verenleri tebrik eden Sezer, organizasyonu gelecek yıl daha geniş katılımlı bir şekilde düzenlemek istediklerini belirtti.

        Türkiye'yi gelecek 100 yılda dünyanın göz bebeği haline getirmek için hep birlikte çalışacaklarını aktaran Sezer, "Cumhuriyetimizin 100. yıl dönümünü önümüzdeki hafta hep beraber coşkuyla kutlayacağız. Bundan 100 yıl önce Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının başlatmış olduğu Milli Mücadele Allah'a şükür galibiyetle sonuçlanmış ve bize bir vatan, güzel bir Cumhuriyet hediye etmişler. Bu hediyeyi, her nesil üzerine koya koya bugüne kadar getirdiler. Önümüzde bir 100 yıl daha var ve inşallah bu yüzyılın da Türkiye yüzyılı olması için spor alanında, sanat alanında, sanayi alanında, askeri alanda, bütün alanlarda bu güzel ülkemizi dünyanın göz bebeği haline getirmek için hep beraber çalışacağız." ifadelerini kullandı.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Habertürk canlı yayınına müdahale
        Habertürk canlı yayınına müdahale
        Gazze'den yardım çağrısı: "Bebekler ölecek!"
        Gazze'den yardım çağrısı: "Bebekler ölecek!"
        Lübnan-İsrail sınırında tansiyon yüksek
        Lübnan-İsrail sınırında tansiyon yüksek
        İsrail'den Gazze'ye: Saldırıları artıracağız
        İsrail'den Gazze'ye: Saldırıları artıracağız
        Zabıt katibi şebeke kurup vurgun yaptı!
        Zabıt katibi şebeke kurup vurgun yaptı!
        Icardi için sakatlık açıklaması!
        Icardi için sakatlık açıklaması!
        Türkiye'den Gazze'ye yardım eli
        Türkiye'den Gazze'ye yardım eli
        Beşiktaş yönetimi yarın toplanıyor!
        Beşiktaş yönetimi yarın toplanıyor!
        Binlerce kişi Filistin'e destek için toplandı
        Binlerce kişi Filistin'e destek için toplandı
        76 ünlüden Biden'a çağrı
        76 ünlüden Biden'a çağrı
        İSPARK yalanıyla sürücüleri hedef aldılar!
        İSPARK yalanıyla sürücüleri hedef aldılar!
        İşte İsmail Kartal'ın 11'i!
        İşte İsmail Kartal'ın 11'i!
        Ünlü oyuncu kızılderili töreniyle defnedildi
        Ünlü oyuncu kızılderili töreniyle defnedildi
        Mert Günok'un kırmızı kartı doğru mu?
        Mert Günok'un kırmızı kartı doğru mu?
        "O benim ikinci annem"
        "O benim ikinci annem"
        "İnfaz memuru, affetmiyor"
        "İnfaz memuru, affetmiyor"
        Yüz silikonu ile gizlenip kaçırdıkları kişiyi öldürdüler!
        Yüz silikonu ile gizlenip kaçırdıkları kişiyi öldürdüler!
        Çocuklar neden okula gitmek istemiyor?
        Çocuklar neden okula gitmek istemiyor?
        'Dur' ihtarına uymadı, 2'si polis 4 kişiye çarptı
        'Dur' ihtarına uymadı, 2'si polis 4 kişiye çarptı
        Hafta sonu dopdolu
        Hafta sonu dopdolu

        Benzer Haberler

        Edirne Valisi Sezer, çeltik hasadına katıldı
        Edirne Valisi Sezer, çeltik hasadına katıldı
        Edirne'de 'Cumhuriyet Kupası Bisiklet Yol Yarışı' yapıldı
        Edirne'de 'Cumhuriyet Kupası Bisiklet Yol Yarışı' yapıldı
        CUMHURİYET'İN 100. YILI - Edirneli Muzaffer dede, Atatürk'ü gördüğü günü un...
        CUMHURİYET'İN 100. YILI - Edirneli Muzaffer dede, Atatürk'ü gördüğü günü un...
        Edirne'de çıkan örtü yangını söndürüldü
        Edirne'de çıkan örtü yangını söndürüldü
        Evde fenalaşan 3 yaşındaki Ilgaz, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti
        Evde fenalaşan 3 yaşındaki Ilgaz, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti
        Edirne 9. Kitap Günleri etkinlikleri sürüyor
        Edirne 9. Kitap Günleri etkinlikleri sürüyor