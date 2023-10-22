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        Edirne Valisi Sezer, çeltik hasadına katıldı

        Edirne Valisi Yunus Sezer, İpsala'da çeltik hasadına katıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.10.2023 - 15:02 Güncelleme: 22.10.2023 - 15:04
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        Edirne Valisi Sezer, çeltik hasadına katıldı
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        Edirne Valisi Yunus Sezer, İpsala'da çeltik hasadına katıldı.

        İlçeye bağlı Yenikarpuzlu beldesindeki hasat programına katılan Sezer, biçerdövere binerek üreticilerle hasat gerçekleştirdi.

        İl Tarım ve Orman Müdürü Atilla Bayazıt'tan bilgi alan Sezer, üreticilere bol ve bereketli bir sezon diledi.

        Sezer, daha sonra beldedeki bir çeltik işleme tesisini gezdi.

        Sezer'in ziyaretlerine AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal ve İpsala Kaymakamı Ömer Sevgili de katıldı.

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