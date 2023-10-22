Edirne'de 9 düzensiz göçmen yakalandı
Edirne'de, yurda yasa dışı yollarla girdiği tespit edilen 9 düzensiz göçmen yakalandı.
Giriş: 22.10.2023 - 15:09 Güncelleme: 22.10.2023 - 15:09
Edirne'de, yurda yasa dışı yollarla girdiği tespit edilen 9 düzensiz göçmen yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, düzensiz göçün önlenmesine yönelik denetim ve kontrollerini sürdürüyor.
Kent merkezi ve ilçelerde yapılan denetimlerde 9 düzensiz göçmen yakalandı.
Düzensiz göçmenler, işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.