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        Edirne'de 9 düzensiz göçmen yakalandı

        Edirne'de, yurda yasa dışı yollarla girdiği tespit edilen 9 düzensiz göçmen yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.10.2023 - 15:09 Güncelleme: 22.10.2023 - 15:09
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        Edirne'de 9 düzensiz göçmen yakalandı
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        Edirne'de, yurda yasa dışı yollarla girdiği tespit edilen 9 düzensiz göçmen yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, düzensiz göçün önlenmesine yönelik denetim ve kontrollerini sürdürüyor.

        Kent merkezi ve ilçelerde yapılan denetimlerde 9 düzensiz göçmen yakalandı.

        Düzensiz göçmenler, işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

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