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        Edirne'de uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla 5 şüpheli yakalandı

        Edirne'de uyuşturucu ticareti yaptıkları öne sürülen 5 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.10.2023 - 15:24 Güncelleme: 22.10.2023 - 15:24
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        Edirne'de uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla 5 şüpheli yakalandı
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        Edirne'de uyuşturucu ticareti yaptıkları öne sürülen 5 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

        Bu kapsamda kent merkezi ve Keşan ilçesinde şüphe üzerine durdurulan kişilerin üstünde ve bazı adreslerde arama yapıldı.

        Aramalarda bir miktar uyuşturucu ve uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen bir miktar para ele geçirildi.

        Gözaltına alınan K.Ş, A.A, T.K, F.Ü. ve A.T'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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