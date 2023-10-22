Edirne'de asayiş
Keşan'da polis ekipleri tarafından denetim gerçekleştirildi.
Keşan'da polis ekipleri tarafından denetim gerçekleştirildi.
İlçe genelinde yapılan denetimde, 140 kişinin Genel Bilgi Taraması (GBT) kontrolleri yapıldı.
Üst aramasında bir miktar uyuşturucu ele geçirilen S.C, gözaltına alındı.
Kurallara uymadığı belirlenen 4 sürücüye de 3 bin 65 lira ceza uygulandı.
- Bir iş yerinde 14 bin 860 makaron ele geçirildi
Uzunköprü'de bir iş yerinde 14 bin 860 makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüpheliler G.G. ve O.T'nin Muradiye Mahallesi'ndeki iş yerinde arama yaptı.
Aramada, 14 bin 860 makaron ele geçirildi.
Şüpheliler hakkında "5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu"na muhalefetten işlem yapıldı.