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        Edirne'de öğretmenler "Cumhuriyet yürüyüşü" düzenledi

        Edirne'de öğretmenler Cumhuriyet'in 100. yılı kutlamaları kapsamında "Geçmişe saygı, geleceğe güvenle yürüyoruz" sloganıyla yürüyüş düzenledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.10.2023 - 17:19 Güncelleme: 22.10.2023 - 17:26
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        Edirne'de öğretmenler "Cumhuriyet yürüyüşü" düzenledi
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        Edirne'de öğretmenler Cumhuriyet'in 100. yılı kutlamaları kapsamında "Geçmişe saygı, geleceğe güvenle yürüyoruz" sloganıyla yürüyüş düzenledi.

        İl Milli Eğitim Müdürlüğü Arama ve Kurtarma Birliği (MEB AKUB) koordinasyonunda düzenlenen etkinlik, Edirne Asker Hastanesi Şehitliği ziyaretiyle başladı.

        Ellerinde Türk bayrağı taşıyan öğretmenler, yürüyüş rotası kapsamında kenti çevreleyen tabyalar, Lozan Anıtı ve Jandarma Şehitliği'ni ziyaret edip Saraçlar Caddesi'nden Atatürk Anıtı'na geldi.

        Yürüyüş, saygı duruşuyla sona erdi.

        İl Milli Eğitim Müdürlüğü İş Yeri Sağlık ve Güvenlik Birimi Koordinatörü Ahmet Tevfik Erdem, gazetecilere yaptığı açıklamada, Cumhuriyet'in 100. yılını coşku ve gururla kutladıklarını söyledi.

        Bu kapsamda anlamlı bir yürüyüş gerçekleştirdiklerini ifade eden Erdem, "Milletimizin milli, insani, ahlaki, manevi ve kültürel değerlerini gelecek nesillere aktarırken, Cumhuriyet'imizin 100. yılında milli mücadelemizin köklü hatırasının yaşatılması adına MEB AKUB olarak öğrencilerimiz, gönüllü öğretmenlerimiz ve velilerimizin katılımıyla yürüyüş etkinliği gerçekleştirdik." diye konuştu.

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