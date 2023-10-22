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        Edirne'de jandarma ekipleri öğrencilere trafik eğitimi verdi

        Edirne Jandarma Komutanlığı ekiplerinin öğrencilere yönelik trafik eğitimleri sürüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.10.2023 - 17:20 Güncelleme: 22.10.2023 - 17:46
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        Edirne'de jandarma ekipleri öğrencilere trafik eğitimi verdi
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        Edirne Jandarma Komutanlığı ekiplerinin öğrencilere yönelik trafik eğitimleri sürüyor.

        Edirne Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, jandarma ekipleri çocukları bilinçlendirme ve bilgilendirme çalışmalarına devam ediyor.

        Bu kapsamda, Keşan'ın Orhaniye köyünde ilkokul öğrencilerine trafik eğitimi verildi.

        Öğrenciler, trafik işaret levhaları, emniyet kemeri ve çocuk koruma sistemleri, yaya yollarında güvenli yürüme, karşıdan karşıya geçiş alanlarının kullanımı, güvenli bisiklet kullanımı, araçta güvenli yolculuk konularında bilgilendirildi.

        Bilgilendirme çalışmalarının devam edeceği belirtildi.

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