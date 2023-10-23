Edirne'den kısa kısa Edirne Tarım ve Orman Müdürü Atilla Bayazıt, Hıdırağa köyünde tespit edilen termal suyun tarımsal üretimde değerlendirilmesi için çalışma yapılacağını belirtti.

Edirne Tarım ve Orman Müdürü Atilla Bayazıt, Hıdırağa köyünde tespit edilen termal suyun tarımsal üretimde değerlendirilmesi için çalışma yapılacağını belirtti.

Termal suyun çıkarıldığı alanda incelemede bulunan Bayazıt, yetkililerden bilgi aldı.

Çevredeki tarım arazilerini gezen Bayazıt, Edirne Valisi Yunus Sezer'in talimatıyla termal suyun seracılık alanında değerlendirilmesi için çalışmalara başlandığını ifade etti.

- Keşan'da kaldırım yapım çalışmaları

Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, ilçede kaldırım yapım çalışmalarının sürdüğünü bildirdi.

Helvacıoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, vatandaşlara en iyi hizmeti vermek için çaba sarf ettiklerini belirtti.

Ekiplerin Evreşe Caddesi'nde çalıştığını aktaran Helvacıoğlu, "Şehrimize yakışanı, hemşerilerimizin hak ettiğini yapmaya devam ediyoruz. Yeni devlet hastanemize giden hemşerilerimizin rahat yürüyebilmeleri için kaldırım çalışanlarına başladık. Daha modern ve yaşanılabilir bir Keşan için durmadan çalışmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.