Edirne'de polisin "dur" ikazına uymayan sürücünün kullandığı otomobil lastiklerine ateş açılarak durduruldu
Edirne'nin Keşan ilçesinde polis ekiplerinin "dur" ihtarına uymayan sürücünün kullandığı otomobil, lastiklerine ateş açılarak durduruldu.
Edirne'nin Keşan ilçesinde polis ekiplerinin "dur" ihtarına uymayan sürücünün kullandığı otomobil, lastiklerine ateş açılarak durduruldu.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Yukarı Zaferiye Mahallesi'nde şüphelenilen bir otomobili durdurmak istedi.
Ekiplerin "dur" ihtarına uymayan sürücünün kullandığı otomobil, kovalamacanın ardından lastiklerine ateş açılarak durduruldu.
Polise mukavemette bulunan şüpheliler A.E. ve D.T, gözaltına alındı, araçta yapılan aramada tüfek ele geçirildi.
Sürücü A.E'nin 0,98 promil alkollü olduğu ve sürücü belgesinin bulunmadığı belirlenirken, otomobil olay yerinden çekiciyle kaldırıldı.
Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.