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        Edirne'de PTT'nin kuruluşunun 183. yıl dönümü kutlandı

        Edirne'de PTT'nin 183. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla kutlama programı düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.10.2023 - 10:14 Güncelleme: 23.10.2023 - 10:32
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        Edirne'de PTT'nin kuruluşunun 183. yıl dönümü kutlandı
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        Edirne'de PTT'nin 183. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla kutlama programı düzenlendi.

        Edirne PTT Başmüdürü Mustafa Telat Akalın, müdürlükte düzenlenen etkinlikte, kurumun 183. yıl dönümünü kutlamaktan mutlu olduklarını belirtti.

        Yıl dönümü dolayısıyla tüm yurtta etkinlikler düzenlendiğini ifade eden Akalın, "Daha hızlı, daha kaliteli olan hizmetlerimizi anlatmak amacıyla bütün illerde çalışmalarımız olacak. Valimiz Yunus Sezer'i de kurum personeliyle birlikte ziyaret edeceğiz." diye konuştu.

        Akalın, 183. müşteri olan Fatma Gölge'ye, Cumhuriyet'in 100. yılı dolayısıyla hazırlanan pul serisi, PTT logolu şemsiye, kalem, kalemlik, defter ve kitap armağan etti.

        Gölge de hediyeler dolayısıyla Akalın'a teşekkür etti.

        PTT'nin kargo hizmetinden memnun olduğunu belirten Gölge, "PTT ile nice 183 yıllarımız olsun." dedi.

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