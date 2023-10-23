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        Trakya'da çiftçi bu yıl da buğdayını kuru toprağa ekecek

        Türkiye'nin önemli hububat üretim merkezlerinden Trakya'da üreticiler, kuraklık nedeniyle geçen yıl olduğu gibi bu yıl da buğday tohumlarını kuru toprağa ekecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.10.2023 - 11:02 Güncelleme: 23.10.2023 - 11:02
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        Trakya'da çiftçi bu yıl da buğdayını kuru toprağa ekecek
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        Türkiye'nin önemli hububat üretim merkezlerinden Trakya'da üreticiler, kuraklık nedeniyle geçen yıl olduğu gibi bu yıl da buğday tohumlarını kuru toprağa ekecek.

        Buğdayda ekim dönemine giren Trakya çiftçisi, yağışların yetersiz olması nedeniyle ekim öncesi toprak işleme mesaisini gerektiği gibi yapamadı.

        Toprağın ekime hazır hale gelmesi için yağış bekleyen üreticiler, yeterli yağış olmaması nedeniyle bu yıl da kurak toprağa ekim yapmak için hazırlıklara başladı.

        Edirne Ziraat Odası Başkanı Hüseyin Arabacı, AA muhabirine, kentte son 2 yıldır ciddi bir kuraklık yaşandığını söyledi.

        Olumsuz hava koşulları nedeniyle tohum ekim mesaisinin zorlu geçtiğini dile getiren Arabacı, şunları kaydetti:

        "Çok kurak bir yıl, toprağın altı geçen yıl kış aylarında dahi doyuma ulaşmadı. Toprağın hem altı hem de üstü çok kuru. Kurak dönemlerde bazı tarım aletlerini kullanarak bir hazırlık yapmaya çalışıyoruz ama bu durum maliyeti artırıyor. Kısa sürede yağış görünmüyor bu nedenle yine kurağa ekim yapılacak. Ekim dönemi geldi. Kısa sürede birçok üretici ekim yapmaya başlayacak. İnşallah yağışlarımız gelir ve buğdayın çimlenmesini sağlar. Düzenli yağışların olmasıyla bereketli bir yıl olur diye umut ediyoruz."

        - Kırklareli

        Kırklareli Ziraat Odası Başkanı Ekrem Şaylan da sonbaharın gelmesine rağmen kentte aşırı kuraklığın devam ettiğini belirtti.

        Geçen yıl da kuraklığın etkisiyle buğday tohumlarının kuru toprağa ekildiğini anımsatan Şaylan, daha sonra yağışlı ve soğuk havanın etkili olmasıyla buğdayların iyi bir süreç geçirdiğini kaydetti.

        Çiftçinin tarlasını hazırlamak ve buğday ekimini gerçekleştirmek için yağış beklediğini anlatan Şaylan, "Buğday üreticisi olarak endişeli vaziyette bekliyoruz. Aşırı kuraklık devam ediyor. Yağmur olmadığı için de buğday ekimine başlayamadık. Buğday ekiminin en hızlı yapılması gereken zamanlardan geçiyoruz. Yağmurlarla beraber üretici tarlasına girip buğday ekimine başlayacak." diye konuştu.

        Son yıllarda ekim sürecinin yaklaşık 40 gün sarktığını vurgulayan Şaylan, sözlerini şöyle tamamladı:

        "Buğday, 10 yıl öncesine kadar ekim ayının birinci ve üçüncü haftaları arasında ekiliyordu. Fakat iklim değişikliği nedeniyle kasım ayının içerisinde ekilmeye başlandı. Yaklaşık bir ay 40 gün kadar sarkma oldu. Bu sadece Kırklareli'ne has bir durum değil. Edirne ve Tekirdağ da aynı. Ekim süresi uzadı bu da iklim değişikliğinden kaynaklanıyor.

        Biz kurak da olsa bu ekimi yapacağız ve ektikten sonra da bekleyeceğiz. Hava şartları uygun olursa ektiğimizin karşılığını alacağız. Ekilişin tarihine göre gübrelemesini, ilacını atacağız. Daha sonra yağmuru bekleyeceğiz. İnşallah bu yıl geçen seneye nazaran daha güzel ve bol yağışlı bir yıl geçiririz."

        - Tekirdağ

        Tekirdağ Ziraat Odası Başkanı İmdat Saygı ise bu sene kimsenin beklemediği bir kuraklık yaşandığını dile getirdi.

        Kuraklığın hem verimi hem de ekim sürecini etkilediğini ifade eden Saygı, "Kuraklık ve yağışların azlığı ürünlerin veriminde düşüşlere neden oldu. Hasattan sonra hala yağmur yağmadı. Yağmur yağmazsa ekim kuru toprağa yapılacak. Sonra da çiftçi yağmur yağacak mı diye bekleyecek." dedi.

        Saygı, kuraklığın yaşanmadığı ve üreticinin istediği rekolteyi alacağı bir yıl olmasını ümit ettiklerini belirtti.

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