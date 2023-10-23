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        Edirne'de bir evde 108 düzensiz göçmen yakalandı

        Edirne'de bir evde barındıkları belirlenen 108 düzensiz göçmen yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.10.2023 - 12:44 Güncelleme: 23.10.2023 - 12:48
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        Edirne'de bir evde 108 düzensiz göçmen yakalandı
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        Edirne'de bir evde barındıkları belirlenen 108 düzensiz göçmen yakalandı.

        Çavuşbey Mahallesi'nde devriye gezen çarşı ve mahalle bekçileri bir evin önünde bir grup düzensiz göçmenin beklediğini gördü.

        Bekçiler tarafından evde yapılan kontrolde Suriye ve Filistin uyruklu 108 düzensiz göçmen tespit edildi.

        Otobüslere bindirilerek Selimiye Polis Merkezine götürülen düzensiz göçmenlerin, işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edileceği öğrenildi.

        Göçmen kaçakçılığı iddiasıyla 1 şüpheli gözaltına alındı.

        - 3 haftada 69 göçmen kaçakçısı tutuklandı

        Öte yandan, güvenlik kuvvetlerinin düzensiz göçün önlenmesine yönelik çalışmaları sürüyor. Bu kapsamda il merkezi ve ilçelerde yapılan denetimlerde insan kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla 3 haftada 115 şüpheli yakalandı.

        Şüphelilerden 69'u çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, 12'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Diğer zanlıların işlemleri sürüyor.

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