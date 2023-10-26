Edirne'de Cumhuriyet'in 100'üncü yıl dönümüne özel konser verildi

Edirne'de müzik öğretmenleri ve öğrencilerden oluşan koro Cumhuriyet'in 100'üncü yıl dönümünde "100. Yılda 100 Korist Konseri" düzenledi.

Edirne Valiliği himayelerinde Milli Eğitim Müdürlüğü koordinatörlüğünde Trakya Üniversitesi Balkan Kongre Merkezi'nde düzenlenen "100. Yılda 100 Korist Konseri", orkestra eşliğinde saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Konser öncesi sahne alan halk müziği topluluğu türküler seslendirdi. Müzik öğretmeni Kadir Güler'in Cumhuriyet'in 100'üncü yıl dönümü onuruna bestelediği Cumhuriyet türküsü katılımcılardan alkış aldı.

Öğrencilerden oluşan halk oyunu ekibi ise Kostak Ali Zeybeği oynadı.

Şef Erdem Günay'ın yönetimindeki 100. Yıl Orkestrası, "100. Yıl Marşı, İzindeyiz, Şanlı Atatürk, Atam ve Biz Atatürk Gençleriyiz" eserlerini seslendirdi.

Edirne Vali Yardımcısı Sıdkı Zehin, sanatçıları tebrik ederek Günay'a çiçek hediye etti.

Konseri Edirne Vali Yardımcısı Ali Uysal, Edirne Emniyet Müdürü Onur Karaburun, Edirne Milli Eğitim Müdürü Önder Arpacı, İl Göç İdaresi Müdürü Musa Aşılıoğlu, Edirne Vakıflar Bölge Müdürü Ahmet Saraç, siyasi parti temsilcileri, öğretmen, öğrenci ve vatandaşlar izledi.

- "Maksimum katılım sağlandı"

Edirne Sosyal Bilimler Lisesi Müzik Öğretmeni Günay, program sonrası AA muhabirine, orkestranın 100 korist hedefini aşarak 140 korist ve 60 orkestra üyesiyle sahne aldığını söyledi.

Cumhuriyet coşkusu ve sevinciyle eserler seslendirdiklerini belirten Günay, "Maksimum katılım sağlandı. Konsere Trakya Üniversitesi Rektörlüğü, Devlet Konservatuvarı, Güzel Sanatlar Lisesi, devlet ve özel okullarımız, öğretmenlerimiz, öğrencilerimiz, velilerimiz katkı sağladı. Bütün kademelerden sanatçılar, sanata destek olanlar, hobi olarak bu işle ilgilenenler hepimiz sahnedeyiz ve bu güzel coşkuyu hep birlikte yaşamak için var gücümüzle çalıştık." ifadelerini kullandı.