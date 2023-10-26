Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Edirne Haberleri

        Edirne'de jandarmanın bulduğu yaralı yaban ördeği tedavi edilip doğaya salınacak

        Edirne'de Gala Gölü Milli Parkı'nda jandarma ekipleri tarafından yaralı halde bulunan kıl kuyruk türü yaban ördeği tedavi altına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.10.2023 - 11:02 Güncelleme: 26.10.2023 - 11:17
        ABONE OL
        ABONE OL
        Edirne'de jandarmanın bulduğu yaralı yaban ördeği tedavi edilip doğaya salınacak
        ABONE OL
        ABONE OL

        Edirne'de Gala Gölü Milli Parkı'nda jandarma ekipleri tarafından yaralı halde bulunan kıl kuyruk türü yaban ördeği tedavi altına alındı.

        Edirne Jandarma Komutanlığı Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Timi, Gala Gölü'nde yaptığı denetimler sırasında avcılar tarafından vurulduğu değerlendirilen bir yaban ördeği buldu.

        Yarası nedeniyle uçamadığı anlaşılan yaban ördeği bakım ve tedavisi için Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğüne teslim edildi.

        Yaban ördeği tedavisinin ardından doğaya bırakılacak.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Dilan Polat ve Ergin Polat’ın işyerlerinde arama yapılıyor!
        Dilan Polat ve Ergin Polat’ın işyerlerinde arama yapılıyor!
        Dilek'in katiline verilen ceza indirimine Yargıtay freni!
        Dilek'in katiline verilen ceza indirimine Yargıtay freni!
        Filistinli Muhammed'den iyi haber
        Filistinli Muhammed'den iyi haber
        İstanbul'da ev almak için kaç kilo banknot gerekiyor?
        İstanbul'da ev almak için kaç kilo banknot gerekiyor?
        Gazze'deki büyük yıkım!
        Gazze'deki büyük yıkım!
        ABD'de 3 bölgede silahlı saldırı! Çok sayıda kişi öldü!
        ABD'de 3 bölgede silahlı saldırı! Çok sayıda kişi öldü!
        İşte İsmail Kartal'ın 11'i!
        İşte İsmail Kartal'ın 11'i!
        "Bizi fazla akıl bu noktaya getirdi, elimizi vicdanımıza koymamız lazım"
        "Bizi fazla akıl bu noktaya getirdi, elimizi vicdanımıza koymamız lazım"
        Burak Yılmaz'ın Bodo/Glimt 11'i
        Burak Yılmaz'ın Bodo/Glimt 11'i
        Simge anıtın hikâyesi
        Simge anıtın hikâyesi
        Merkez'den bugün ne bekleniyor?
        Merkez'den bugün ne bekleniyor?
        Yüzbaşı İlhan Durupınar keşfetmişti... Ağrı Dağı'ndaki gizem çözülüyor!
        Yüzbaşı İlhan Durupınar keşfetmişti... Ağrı Dağı'ndaki gizem çözülüyor!
        KYK yurdunda asansör kazası: 1 öğrenci öldü
        KYK yurdunda asansör kazası: 1 öğrenci öldü
        AYM’den ek gösterge kararı
        AYM’den ek gösterge kararı
        Sosyal medya fenomeni kasten yaralamadan tutuklandı!
        Sosyal medya fenomeni kasten yaralamadan tutuklandı!
        20 gün önce 3. kez baba olmuştu! "Yol verme" cinayeti!
        20 gün önce 3. kez baba olmuştu! "Yol verme" cinayeti!
        Rusya’da misilleme amaçlı nükleer tatbikat
        Rusya’da misilleme amaçlı nükleer tatbikat
        İşte halkın cumhuriyeti
        İşte halkın cumhuriyeti
        29 Ekim 1923 tarihli tutanaklar TBMM arşivinde!
        29 Ekim 1923 tarihli tutanaklar TBMM arşivinde!
        Milli Takım'ın miladı
        Milli Takım'ın miladı

        Benzer Haberler

        Edirne'de jandarma ekipleri KADES uygulamasını anlattı
        Edirne'de jandarma ekipleri KADES uygulamasını anlattı
        Trakya'da yağlık ayçiçeği desteğinin artırılması üreticileri sevindirdi
        Trakya'da yağlık ayçiçeği desteğinin artırılması üreticileri sevindirdi
        Edirne'de Cumhuriyet'in 100'üncü yıl dönümüne özel konser verildi
        Edirne'de Cumhuriyet'in 100'üncü yıl dönümüne özel konser verildi
        Edirne'den kısa kısa
        Edirne'den kısa kısa
        Edirne Jandarma Suç Araştırma Timleri, dolandırıcı "sahte jandarmayı" yakal...
        Edirne Jandarma Suç Araştırma Timleri, dolandırıcı "sahte jandarmayı" yakal...
        Edirne İl Özel İdaresinden Sazlıdere sahilinin imara açıldığı iddialarına i...
        Edirne İl Özel İdaresinden Sazlıdere sahilinin imara açıldığı iddialarına i...