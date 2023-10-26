Edirne'de jandarmanın bulduğu yaralı yaban ördeği tedavi edilip doğaya salınacak

Edirne'de Gala Gölü Milli Parkı'nda jandarma ekipleri tarafından yaralı halde bulunan kıl kuyruk türü yaban ördeği tedavi altına alındı.

Edirne Jandarma Komutanlığı Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Timi, Gala Gölü'nde yaptığı denetimler sırasında avcılar tarafından vurulduğu değerlendirilen bir yaban ördeği buldu.

Yarası nedeniyle uçamadığı anlaşılan yaban ördeği bakım ve tedavisi için Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğüne teslim edildi.

Yaban ördeği tedavisinin ardından doğaya bırakılacak.