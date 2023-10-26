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        Trakya'da yağlık ayçiçeği desteğinin artırılması üreticileri sevindirdi

        Kuraklık nedeniyle ayçiçeğinde verim kaybı yaşanan Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da, yağlık ayçiçeği desteğinin ton başına 500 lira artırılması üreticileri sevindirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.10.2023 - 11:02 Güncelleme: 26.10.2023 - 11:07
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        Trakya'da yağlık ayçiçeği desteğinin artırılması üreticileri sevindirdi
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        Kuraklık nedeniyle ayçiçeğinde verim kaybı yaşanan Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da, yağlık ayçiçeği desteğinin ton başına 500 lira artırılması üreticileri sevindirdi.

        Trakya'da bu yıl 3 milyon 900 bin dekardan fazla alanda ayçiçeği ekimi yapıldı.

        Bölgede kuraklık ve bitkinin gelişim dönemindeki aşırı sıcaklar nedeniyle verim ve kalite düştü.

        "2023 Yılında Yapılacak Tarımsal Desteklemeler ve 2024 yılında Uygulanacak Sertifikalı Tohum Kullanım Desteklerine İlişkin Cumhurbaşkanı Kararı'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar"ın Resmi Gazete'de yayımlanması ise üreticileri rahatlattı.

        Buna göre, 2023 üretim yılında kuru şartlarda üretimi yapılan yağlık ayçiçeğinde, iklimsel faktörlere bağlı olarak verim kaybı yaşanan Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ sınırları içindeki Meriç ve Kuzey Marmara tarım havzalarında yağlık ayçiçeği desteği kilogram başına 150 kuruş olarak ödenecek. Böylelikle yağlık ayçiçeği için üreticilere ödenecek tutar ton başına 1000 liradan 1500 liraya çıkartıldı.

        -Desteklerin artırılması Trakya çiftçisini mutlu etti

        Edirne Ziraat Odası Başkanı Hüseyin Arabacı, AA muhabirine, verim kaybı yaşayan üreticilere destek verilmesini memnuniyetle karşıladıklarını söyledi.

        Olumsuz iklim koşulları nedeniyle kötü bir sezon geçirdiklerini anımsatan Arabacı, "Ayçiçeği üreticisinin sıkıntısını görüp destek verdikleri için devletimize teşekkür ediyoruz. Ton başına 500 liralık bir artış var. Gerçekten verim açısından kötü bir yıl geçirdik. Sürdürülebilir bir tarım için önümüzdeki süreçte desteklerin artırılmasını talep ediyoruz. Mağdur olan üreticilerin bu tarz kararlarla daha çok desteklenmesi gerekli." ifadelerini kullandı.

        - Kırklareli ve Tekirdağ

        Kırklareli Ziraat Odası Başkanı Ekrem Şaylan, destek ödemelerinin artırılmasının üreticileri mutlu ettiğini kaydetti.

        Şaylan, "Desteğin artırılması çiftçiye nefes oldu. Cumhurbaşkanımıza ve emeği geçen herkese çiftçilerimize verdiği desteklerden dolayı teşekkür ederiz. Aynı desteği diğer ürünlerimiz için de bekliyoruz." dedi.

        Tekirdağ Ziraat Odası Başkanı İmdat Saygı da desteklerin artırılmasının çiftçiyi sevindirdiğini belirtti.

        Sağlanan desteğin çiftçiler açısından önemli olduğunu aktaran Saygı, "Desteğin bu oranda olmasını bekliyorduk. Çiftçimiz bu sene yaşanan kuraklıktan dolayı verim ve kalitede kayıplar yaşadı. Bu kayıpların giderilmesi adına bu desteğin önemli olduğunu düşünüyorum." diye konuştu.

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