Edirne'de öğrencilere siber suçlarla mücadele eğitimi verildi
Edirne Jandarma Komutanlığı ekipleri, öğrencilere yönelik siber suçlarla mücadele eğitimi verdi.
Edirne Jandarma Komutanlığı ekipleri, öğrencilere yönelik siber suçlarla mücadele eğitimi verdi.
Edirne Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, jandarma ekipleri dijital dolandırıcılık faaliyetlerinin engellenmesine yönelik bilgilendirme çalışmalarına ara vermeden devam ediyor.
Bu kapsamda İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İpsala ilçesine bağlı köylerdeki okullarda öğrencileri bilgilendirdi.
Öğrencilere, siber zorbalık, güvenli sosyal medya kullanımı, dijital bağımlılık, parola güvenliği, güvenli internet kullanımı konularında bilgiler verildi.