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        Trakya Üniversitesinde geliştirilen yenidoğan işitme tarama cihazının ithallerinin yerini alması hedefleniyor

        GÖKHAN BALCI - Trakya Üniversitesi Uluslararası İşitme Çalışmaları Araştırma ve Uygulama Merkezinde geliştirilen motoakustik emisyon cihazı (bebeklerde işitme testi yapılmasına yarayan cihaz) seri üretime hazır hale geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.10.2023 - 12:29 Güncelleme: 26.10.2023 - 12:37
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        Trakya Üniversitesinde geliştirilen yenidoğan işitme tarama cihazının ithallerinin yerini alması hedefleniyor
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        GÖKHAN BALCI - Trakya Üniversitesi Uluslararası İşitme Çalışmaları Araştırma ve Uygulama Merkezinde geliştirilen motoakustik emisyon cihazı (bebeklerde işitme testi yapılmasına yarayan cihaz) seri üretime hazır hale geldi.

        Üniversite bünyesinde 2020 yılında kurulan Türkiye'de alanında tek olan Uluslararası İşitme Çalışmaları Araştırma ve Uygulama Merkezi, yenidoğan işitme taramalarında kullanılan otoakustik emisyon cihazını millileştirmek için çalışmalara başladı.

        Çalışmalar sonucu yerli ve milli yazılımla geliştirilen cihaza, iç kulaktaki hücrelerin ses üretmesini sağlayan prestin proteininden esinlenilerek "Presto" ismi verildi.

        Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından tescillenen ve uluslararası patent başvurusu yapılan cihazın seri üretimi için firmalarla görüşmelere başlandı.

        -"Cihazı ulusallaştırdık"

        Merkez Müdürü Doç. Dr. Erdoğan Bulut, AA muhabirine, otoakustik emisyon cihazının, yenidoğan işitme taramasında yaygın olarak kullanıldığını söyledi.

        Doğan her bebeğin, işitme tarama testine tabi tutulduğunu belirten Bulut, "İlk 24 saatte otoakustik emisyon cihazıyla ve onun yanında ABR (İşitsel uyarılmış beyin sapı cevapları) cihazıyla işitme taraması yapıyoruz. Eğer işitme kaybı var ise 3 aya kadar çocuğa müdahale etmek zorundayız. 6 aydan sonra çocuğun işitmesine müdahale edilmediğinde dil gelişimi akranlarından geride kalıyor. Bu yüzden çocuğu 3. ayda tanılayıp 6. ayda işitme cihazı amplifikasyon uygulamasıyla müdahale edip tedavi edebilirsek yaşıtlarını yakalamış oluyor. Müdahale etmezsek işitme engelli oluyor." diye konuştu.

        Bulut, cihazı ithal muadillerinden çok daha uyguna mal ettiklerini söyleyerek, "İşitme testi cihazını daha verimli hale getirip ulusallaştırdık bu hem dışa bağımlılığı azaltıyor hem de ekonomik girdi sağlıyor." dedi.

        - ABR cihazının da yerlisini ürettiler

        Bulut, yenidoğan işitme taramasında 2017 yılından bu yana otoakustik emisyon cihazının yanında ABR testinin de yapıldığını söyledi.

        ABR cihazıyla bebeğin kulağına uyarı gönderilerek kafatasına yerleştirilen elektrotlar yardımıyla işitme sisteminden kayıt alındığını ifade eden Bulut, "Biz o cihazı da üniversitemiz imkanlarıyla yaptık. Onun prototipi de mühendislik fakültesinde. Ürettiğimiz 2 cihazı birleştirerek daha verimli hale getireceğiz. Böylelikle Trakya Üniversitesi yenidoğan taramasında iç kulağı tam anlamıyla değerlendiren bir cihaza kavuşmuş olacak. Onun da patent başvurusunu yapacağız." dedi.

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