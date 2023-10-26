Edirne Valisi Sezer, otoban bağlantı yolunda incelemede bulundu

Edirne Valisi Yunus Sezer, Mehmet Müezzinoğlu Köprüsü'yle otoban arasındaki bağlantı yolunda incelemede bulundu.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Sezer, yapımı devam eden yolu gezerek Karayolları 1. Bölge Müdürü Turgay Çolak'tan çalışmalarla ilgili bilgi aldı.

Sezer, aynı binada faaliyet gösteren İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ve Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi (GAMER) ve 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlüğünü de ziyaret etti.

Kurumların personelleriyle bir araya gelen Sezer, çalışmalarla ilgili değerlendirmelerde bulundu.