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        Yunanistan'a kaçarken yakalanan FETÖ mensupları tutuklandı

        Edirne'de Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalanan Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) mensubu iki kişi tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.10.2023 - 12:51 Güncelleme: 26.10.2023 - 12:51
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        Yunanistan'a kaçarken yakalanan FETÖ mensupları tutuklandı
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        Edirne'de Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalanan Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) mensubu iki kişi tutuklandı.

        Dün güvenlik güçlerince Üyüklütatar köyü yakınlarında 1. derece askeri yasak bölgede yapılan kontrollerde yurt dışına kaçmak isterlerken gözaltına alınan B.A. ve M.D'nin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

        Edirne Adliyesine getirilen terör örgütü mensupları, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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