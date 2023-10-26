Yunanistan'a kaçarken yakalanan FETÖ mensupları tutuklandı
Edirne'de Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalanan Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) mensubu iki kişi tutuklandı.
Edirne'de Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalanan Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) mensubu iki kişi tutuklandı.
Dün güvenlik güçlerince Üyüklütatar köyü yakınlarında 1. derece askeri yasak bölgede yapılan kontrollerde yurt dışına kaçmak isterlerken gözaltına alınan B.A. ve M.D'nin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.
Edirne Adliyesine getirilen terör örgütü mensupları, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.