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        Edirne'de merhum vali Fahri Yücel'in adı parka verildi

        Edirne'de Vali Fahri Yücel Parkı törenle açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.10.2023 - 13:35 Güncelleme: 26.10.2023 - 13:56
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        Edirne'de merhum vali Fahri Yücel'in adı parka verildi
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        Edirne'de Vali Fahri Yücel Parkı törenle açıldı.

        Görevi başındayken 2004'te hayatını kaybeden Edirne Valisi Fahri Yücel'in adını taşıyan ilkokulun karşısındaki park, Edirne Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerince yapılan düzenlemenin ardından "Vali Fahri Yücel Parkı" ismiyle yenilendi.

        Belediye Başkanı Recep Gürkan, parkın açılışında yaptığı konuşmada, okulun inşaatına, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcılığı görevindeyken dönemin valisi Fahri Yücel'le başladıklarını söyledi.

        Yücel'in 2004'de rahmetli olmasının ardından okula isminin verildiğini belirten Gürkan, "Gerçekten Edirne'ye çok ciddi katkıları olan, Edirnelilerin gönlünde unutulmaz izler bırakan, taht kuran çok değerli bir insandı. Buradan valimiz Fahri Yücel'i bir kez daha rahmetle ve minnetle yad ediyorum, ruhu şad olsun. Şimdi yıllar sonra yine Vali Fahri Yücel İlkokulu'ndayız. Bugün de kıymetli valimizin ismini yaşatacak ve çocuklarımızın ders aralarında, hafta sonları, okul saat dışındaki zamanlarını konforlu, keyifli geçirecekleri, enerjilerini atacakları parkımızın açılışını yapıyoruz. Mahallemize, çocuklarımıza hayırlı olsun. İnşallah burada gönüllerince zaman geçirecekler." diye konuştu.

        Gürkan, 2014'de göreve geldiklerinde 45 olan park sayısının 146'ya yükselttiklerini aktardı.

        Şükrü Paşa Mahallesi'nde bir kent parkına ihtiyaç olduğunu ifade eden Gürkan, "Karagöz Tabya tarafında 133 dönümlük bir alan ayırmıştık. Bunun bir kısmı sit alanı. Oraya yapılaşmak mümkün değil ama kalan 100 dönüm yere de önümüzdeki dönem Edirne'nin ihtiyaçlarını karşılayacak bir kent parkı yapacağız. Adını da Atatürk Kent Parkı koyacağız. Edirne'mize, şimdiden hayırlı olsun." dedi.

        Şükrüpaşa Mahallesi Muhtarı İrfan Tasmalı da parkın yenilenmesinden dolayı Gürkan'a teşekkür etti.

        Konuşmaların ardından Gürkan, Tasmalı, protokol ve ilkokul öğrencileri parkın açılışını gerçekleştirdi.

        Açılışa belediye başkan yardımcıları, CHP İl Başkanı Samet Kahraman, Merkez İlçe Başkanı Yücel Balkanlı ve vatandaşlar katıldı.

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